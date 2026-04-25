Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

Charleroi a renoué avec la victoire en s'imposant 0-2 à Louvain. Une prestation convaincante des Zèbres, avant le match de Genk contre le Standard.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis le dernier déplacement de Charleroi à Den Dreef. Il remontait au tout premier match de la saison : surtout concentré sur son préliminaire de Conférence League contre Hammarby, le Sporting avait été mené 2-0 avant de recoller grâce à deux buts dans le temps additionnel.

Neuf mois après ce match dans le match entre David Hubert et Rik De Mil, Felice Mazzù et Mario Kohnen se retrouvaient dans un contexte assez détendu, sans rien à perdre ou presque en cette fin de saison. Les Zèbres devaient toutefois se passer de Parfait Guiagon, Yacine Titraoui, mais aussi Amine Boukamir. Yassine Khalifi a donc pris place dans l'entrejeu. Devant, Antoine Colassin a gardé la préséance sur Aurélien Scheidler.

Colassin lance les hostilités

Malgré des conditions idéales pour la pratique du football et des supporters carolos bien en voix dans leur parcage visiteur, la rencontre a pris du temps à s'emballer. Aucune occasion dans le premier quart d'heure, c'est Colassin qui a sorti le match de sa léthargie après 20 minutes en prenant le meilleur sur Ewoud Pletinckx, avant d'envoyer une frappe surpuissante sur le poteau.

Autre phase symbolisant la domination carolo (réelle sans pour autant être outrageuse) : ce centre d'Antoine Bernier repris par Patrick Pflücke poussant Tobe Leysen à la parade à la demi-heure. Mais les Zèbres ne restaient pas à l'abri pour autant : juste avant la pause, Louvain a bien cru ouvrir le score sur corner, mais Mohamed Koné (déjà très en vue à Genk en semaine) a sorti le grand jeu sur sa ligne, 0-0 au repos.







Revigoré par cette première occasion franche, par les deux changements au repos et le discours de Felice Mazzù, Louvain a pris l'initiative dès la reprise. Et pourtant, c'est bien Charleroi qui ouvert le score. Sur un bel avantage laissé par l'arbitre, Kevin Van den Kerkhof a filé sur son flanc avant de servir Antoine Bernier sur la gauche du rectangle (53e, 0-1).

Une victoire méritée par Charleroi

Dans tous les bons coups, Van den Kerkhof a cru inscrire le 0-2 lui-même sur une longue course dans le dos de la défense louvaniste, mais s'est heurté au poteau. Il est toutefois à nouveau à l'assist sur le but du break finalement tombé quelques minutes plus tard des œuvres d'Aurélien Scheidler, à la bonne place sur son centre caviar (69e, 0-2).

Malgré une deuxième belle parade de Koné à sortir sur phase arrêtée, Charleroi a conservé son avantage jusqu'au bout, s'imposant ainsi 0-2 à Den Dreef. La deuxième victoire en cinq matchs de Playoffs, de quoi revenir provisoirement à cinq points de la première place de Genk, qui reçoit le Standard dans quelques minutes, un match à suivre en direct sur notre site.