Date: 25/04/2026 16:00
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 5
Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard
Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

Charleroi a renoué avec la victoire en s'imposant 0-2 à Louvain. Une prestation convaincante des Zèbres, avant le match de Genk contre le Standard.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis le dernier déplacement de Charleroi à Den Dreef. Il remontait au tout premier match de la saison : surtout concentré sur son préliminaire de Conférence League contre Hammarby, le Sporting avait été mené 2-0 avant de recoller grâce à deux buts dans le temps additionnel.

Neuf mois après ce match dans le match entre David Hubert et Rik De Mil, Felice Mazzù et Mario Kohnen se retrouvaient dans un contexte assez détendu, sans rien à perdre ou presque en cette fin de saison. Les Zèbres devaient toutefois se passer de Parfait Guiagon, Yacine Titraoui, mais aussi Amine Boukamir. Yassine Khalifi a donc pris place dans l'entrejeu. Devant, Antoine Colassin a gardé la préséance sur Aurélien Scheidler.

Colassin lance les hostilités

Malgré des conditions idéales pour la pratique du football et des supporters carolos bien en voix dans leur parcage visiteur, la rencontre a pris du temps à s'emballer. Aucune occasion dans le premier quart d'heure, c'est Colassin qui a sorti le match de sa léthargie après 20 minutes en prenant le meilleur sur Ewoud Pletinckx, avant d'envoyer une frappe surpuissante sur le poteau. 

Autre phase symbolisant la domination carolo (réelle sans pour autant être outrageuse) : ce centre d'Antoine Bernier repris par Patrick Pflücke poussant Tobe Leysen à la parade à la demi-heure. Mais les Zèbres ne restaient pas à l'abri pour autant : juste avant la pause, Louvain a bien cru ouvrir le score sur corner, mais Mohamed Koné (déjà très en vue à Genk en semaine) a sorti le grand jeu sur sa ligne, 0-0 au repos.



Revigoré par cette première occasion franche, par les deux changements au repos et le discours de Felice Mazzù, Louvain a pris l'initiative dès la reprise. Et pourtant, c'est bien Charleroi qui ouvert le score. Sur un bel avantage laissé par l'arbitre, Kevin Van den Kerkhof a filé sur son flanc avant de servir Antoine Bernier sur la gauche du rectangle (53e, 0-1).

Une victoire méritée par Charleroi

Dans tous les bons coups, Van den Kerkhof a cru inscrire le 0-2 lui-même sur une longue course dans le dos de la défense louvaniste, mais s'est heurté au poteau. Il est toutefois à nouveau à l'assist sur le but du break finalement tombé quelques minutes plus tard des œuvres d'Aurélien Scheidler, à la bonne place sur son centre caviar (69e, 0-2).

Malgré une deuxième belle parade de Koné à sortir sur phase arrêtée, Charleroi a conservé son avantage jusqu'au bout, s'imposant ainsi 0-2 à Den Dreef. La deuxième victoire en cinq matchs de Playoffs, de quoi revenir provisoirement à cinq points de la première place de Genk, qui reçoit le Standard dans quelques minutes, un match à suivre en direct sur notre site.

Les compositions

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OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 90' 5.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/16 (6.3%)
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Nyakossi Roggerio 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 72/75 (96%)
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Pletinckx Ewoud 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 72/83 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
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Ominami Takuma 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 51/60 (85%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
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Vlietinck Thibault 45' 6.1 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
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Kayo Bryang 45' 6.8 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 1
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Schrijvers Siebe   90' 6.8 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
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Teklab Henok 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
Plus de stats
Maziz Youssef 77' 6.5 -
  • Précision des passes: 49/55 (89.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
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Kaba Sory   77' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
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Verlinden Thibaud 77' 5.9 -
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
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Banc
George Wouter 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Vaesen Kyan 13' 6.3 -
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Ikwuemesi Chukwubuikem 13' 6.4 -
  • Passes clés: 1
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Balikwisha William 0'  
Lakomy Lukasz 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
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Gil Regaño Óscar 45' 6.7 -
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
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Akimoto Takahiro 0'  
Maertens Mathieu 13' 6.2 -
  • Tirs cadrés: 0/1
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Radelet Theo 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.9 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/28 (21.4%)
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Nzita Mardochee 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 24/31 (77.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Blum Lewin 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 29/30 (96.7%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Boukamir Amine 90' -
Camara Etienne 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 51/56 (91.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 59' 6.8 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 86' 7.2 -
  • Précision des passes: 55/59 (93.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Bernier Antoine 80' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin A A 86' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Colassin Antoine 59' 6.0 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 31' 7.6 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Szymczak Filip 0'  
Scheidler Aurélien 31' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Gaudin Jules 4' 7.1  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Boukamir Mehdi 4' 7.1  
Plus de stats
Benaets Quentin 0'  
Cisse Yoann 10' 6.9 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Delavallee Martin 0'  
Revivre OH Louvain - Charleroi
"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

19:00

Louvain a livré une bien pâle prestation contre Charleroi. Felice Mazzù n'a pas mâché ses mots en interview d'après-match.

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20:45 Antwerp Antwerp
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