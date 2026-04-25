Date: 25/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 5

LIVE KRC Genk - Standard : début de la seconde période

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

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Classement Live
Temps   47' 3" 
Nicolas Baccus


Arbitre 		Mi-temps


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45+1
  Carte jaune pour Tobias Mohr
40
 Ito s'avance face au gardien après une perte de balle de Bates. Il tente sa chance, mais c'est dévié par la défense liégeoise
37
 La barre pour le Standard
Ibrahim Karamoko, parfaitement servi par Saïd, frappe dans le grand rectangle. Brughmans repousse le ballon sur la transversale
20
 Fossey trouve Nielsen, qui frappe dans le grand rectangle, mais sa tentative est déviée par Heynen. Le ballon file en corner
17
 Nouveau centre d'Ito sur corner, repris de la tête par Adedeji-Sternberg. Epolo repousse le ballon
15
 Frappe lointaine d'Ito déviée en corner
12
 Centre d'Ito sur corner et tête de Bibout, mais c'est facilement capté par Epolo
11
 Ibe Hautekiet est resté au sol, mais a finalement pu retrouver sa place
4
 Penalty annulé
Bibout est parti en profondeur et a été stoppé fautivement par Epolo lors de son duel avec le portier, mais l’attaquant était en position de hors-jeu
3
 Epolo reste au sol !
2
 Première énorme occasion !
Bibout bute sur la barre de la tête après un centre d'Ito
1
 KRC Genk - Standard: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Standard)
KRC Genk: Lucca Kiaba Brughmans - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Junya Ito - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Aaron Bibout
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Nikolas Sattlberger - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Josue Ndenge Kongolo - August De Wannemacker

Standard (KRC Genk - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - David Bates - Ibe Hautekiet - Marlon Fossey - Casper Nielsen - Ibrahim Karamoko - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Rafiki Said - Tobias Mohr
Banc: Nayel Mehssatou - Lucas Pirard - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Charli Spoden - Quentin Durka - Steeven Assengue - Timothée NKada

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 6.98  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 6.83  
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Smets Matte 7.59  
  • Précision des passes: 45/50 (90%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid 6.89  
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
Plus de stats
Medina Yaimar 6.69  
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Heynen Bryan 7.15  
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 6.55  
  • Précision des passes: 25/27 (92.6%)
Plus de stats
Ito Junya 7.02  
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 4/11 (36.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Heymans Daan 6.56  
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 6.74  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Bibout Aaron 7.2  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Kayembe Joris  
Karetsas Konstantinos  
Sattlberger Nikolas  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Ndenge Kongolo Josue  
De Wannemacker August  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.38  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Lawrence Henry 6.62  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Bates David 6.31  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.36  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Fossey Marlon 6.67  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper 6.71  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 6.85  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Mortensen Gustav 6.52  
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.54  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Said Rafiki 6.14  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mohr Tobias   6.34  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Banc
Mehssatou Nayel  
Pirard Lucas  
Homawoo Josué  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan  
Spoden Charli  
Durka Quentin  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  

présentation (du match)

KRC Genk - Standard : voici les compositions probables
KRC Genk - Standard : voici les compositions probables
Photo: © photonews

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le KRC Genk est actuellement 1er des Europe Play-offs avec 29 unités, tandis que le Standard a trois unités de moins et est 3e. Ce match s'annonce donc important dans la lutte pour la première place dans ces Play-offs 2.

Le Standard de Liège reste sur une défaite contre l'Antwerp à Sclessin ce mardi (1-2). Le KRC Genk a, de son côté, arraché un partage à domicile contre le Sporting de Charleroi (1-1).

Fossey et Karétsas de retour

Marlon Fossey devrait faire son retour avec les Rouches. Dennis Ayensa est toujours touché à la malléole, tandis que René Mitongo est incertain. Ilaimaharitra, Teuma et El Hankouri sont également toujours blessés.

Du côté du KRC Genk, Konstantínos Karétsas devrait être retour. Bryan Heynen est, lui, incertain. Tobias Lawal est toujours blessé.

Voici les compositions probables :

KRC Genk : Brughmans - El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina - Heynen, Bangoura - Karetsas, Heymans, Ito - Mirisola

Standard de Liège : Epolo - Lawrence, Bates, Homawoo - Fossey, Karamoko, Nielsen, Mortensen - Abid, Saïd, Nkada

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13:20

Le KRC Genk et le Standard s'affrontent à la Cegeka Arena ce samedi. Un match à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20:45 Antwerp Antwerp
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