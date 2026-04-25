"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
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"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi
Photo: © photonews

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Louvain a livré une bien pâle prestation contre Charleroi. Felice Mazzù n'a pas mâché ses mots en interview d'après-match.

A l'entame de ces Playoffs, Felice Mazzù avait été clair : Louvain allait donner sa chance à certains, tester d'autres animations, tout en respectant le travail établi par les titulaires pour assurer le maintien.

Le premier match contre le Standard était de bonne facture, l'équipe a également été chercher le match nul à Genk. Mais après cinq matchs, le constat est là : Louvain est la seule équipe n'ayant pas encore gagné, l'avant-dernière place de Charleroi est désormais à six points.

Aujourd'hui, les Universitaires ont livré une triste copie : même si Mohamed Koné a dû s'employer à deux reprises sur phase arrêtée, la prestation d'ensemble aura été très faible, notamment en première mi-temps. Charleroi a d'ailleurs touché le poteau à deux reprises.

Mazzù n'y va pas par quatre chemins

Les deux changements opérés par Felice Mazzù dès la mi-temps trahissaient déjà son insatisfaction. Il a confirmé sa déception au micro de DAZN après la rencontre : "On a été honteux. Oui, on a fait dix bonnes minutes en deuxième mi-temps, mais c'est là qu'on encaisse. La victoire de Charleroi est méritée. On n'a montré aucun honneur, c'est inadmissible".

Des mots forts: "Même si on n'a plus rien à jouer, on doit montrer autre chose. Il y avait un manque de volonté", déplore Mazzù, qui aura vu ses hommes atteindre la barre des...0,19 expected goals sur l'ensemble de la rencontre.

Lire aussi… Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

Louvain doit réagir pour éviter une fin de saison en eau de boudin : "On a notre place dans ces Europe playoffs, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait pour sortir des playdowns, il y a un relâchement inconscient qui s'est fait. J'aurai une discussion avec ma direction pour voir les décisions qu'on prendra pour les prochains matchs".

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