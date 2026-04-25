"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

Louvain a livré une bien pâle prestation contre Charleroi. Felice Mazzù n'a pas mâché ses mots en interview d'après-match.

A l'entame de ces Playoffs, Felice Mazzù avait été clair : Louvain allait donner sa chance à certains, tester d'autres animations, tout en respectant le travail établi par les titulaires pour assurer le maintien.

Le premier match contre le Standard était de bonne facture, l'équipe a également été chercher le match nul à Genk. Mais après cinq matchs, le constat est là : Louvain est la seule équipe n'ayant pas encore gagné, l'avant-dernière place de Charleroi est désormais à six points.

Aujourd'hui, les Universitaires ont livré une triste copie : même si Mohamed Koné a dû s'employer à deux reprises sur phase arrêtée, la prestation d'ensemble aura été très faible, notamment en première mi-temps. Charleroi a d'ailleurs touché le poteau à deux reprises.

Mazzù n'y va pas par quatre chemins

Les deux changements opérés par Felice Mazzù dès la mi-temps trahissaient déjà son insatisfaction. Il a confirmé sa déception au micro de DAZN après la rencontre : "On a été honteux. Oui, on a fait dix bonnes minutes en deuxième mi-temps, mais c'est là qu'on encaisse. La victoire de Charleroi est méritée. On n'a montré aucun honneur, c'est inadmissible".

Des mots forts: "Même si on n'a plus rien à jouer, on doit montrer autre chose. Il y avait un manque de volonté", déplore Mazzù, qui aura vu ses hommes atteindre la barre des...0,19 expected goals sur l'ensemble de la rencontre.



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Louvain doit réagir pour éviter une fin de saison en eau de boudin : "On a notre place dans ces Europe playoffs, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait pour sortir des playdowns, il y a un relâchement inconscient qui s'est fait. J'aurai une discussion avec ma direction pour voir les décisions qu'on prendra pour les prochains matchs".