De retour à hauteur de Genk : d'abord malmené, le Standard en plante cinq à l'Antwerp !

Le Standard a signé sa plus large victoire de la saison, s'imposant 0-5 à l'Antwerp. De quoi recoller à la première place des Europe Playoffs.

Avec la défaite de Genk à Charleroi hier, le Standard pouvait revenir à hauteur des Limbourgeois (et de Westerlo) en tête des Europe Playoffs. Mais pour cela, il fallait ne pas reproduire les erreurs du match aller contre l'Antwerp. Et malgré les titularisations de Rafiki Saïd et Timothée Nkada devant, les Rouches ont franchement subi pendant la première demi-heure au Bosuil.

Après plusieurs interventions dans les pieds des attaquants anversois, Matthieu Epolo a commencé à devoir s'employer sur sa ligne au quart d'heure de jeu, sur une tête lobée de Zeno Van den Bosch. Avec près de 75% de possession pour l'Antwerp dans cette première demi-heure et un premier tir liégeois après 27 minutes (un ballon d'Nkada en tribune), le Standard n'en menait pas large.

Peu avant la demi-heure, c'est même la barre transversale qui est venue au secours d'Epolo sur une reprise de Christopher Scott (auteur d'un doublé à Sclessin il y a une dizaine de jours), trop souvent laissé seul aux abords de la surface.

C'est d'ailleurs des pieds anversois qu'est tombé le premier but de la rencontre...pour lancer le Standard. Sur un centre de Rafiki Saïd, Yuto Tsunashima a complètement manqué son intervention, trompant son propre gardien à la stupeur générale (33e, 0-1).





Le Standard se rebiffe, l'Antwerp coule

Un coup du sort qui a donné le don d'un troisième quart d'heure où le Standard s'est montré omniprésent. Cinq minutes après l'ouverture du score, le marquoir affichait déjà 0-2. Aux fraises, la défense de l'Antwerp a laissé Rafiki Saïd combiner avec Timothée Nkada pour le lancer vers le break (38e, 0-2).

Et le Standard n'avait pas fini de déballer les cadeaux anversois : quatre minutes plus tard, David Bates a profité du placement douteux de la défense locale sur un coup franc excentré pour éliminer Taishi Nozawa d'un contrôle de la cuisse avant de conclure. 0-3 à la pause, et le score aurait même déjà pu passer à 0-5 sans deux réflexes de Nozawa sur une nouvelle reprise de Bates et un tir de Saïd dévié par Abid au petit rectangle.

L'Antwerp pensait peut-être son adversaire rassasié et prêt à lever le pied. C'est tout le contraire qui s'est produit à la reprise, avec une remontée de terrain décidée d'Adnane Abid pour servir Rafiki Saïd. Après deux assists, l'international comorien s'est cette fois mué en buteur d'une frappe puissante qui a fait mouche via la latte (48e, 0-4).

Médusé, le Great Old a bien tenté de réagir, notamment en envoyant Farouck Adekami en face-à-face avec Epolo, puis avec une belle tentative de Praet, mais le gardien du Standard a continué son match appliqué. Seulement, avec une défense aussi apathique, l'Antwerp continuait à se rapprocher de la correction. C'est un nouveau coup franc très mal négocié qui a amené un score de forfait, avec un nouveau numéro de Saïd devant Van Den Bosch puis Nozawa (62e, 0-5).

La plus large victoire de la saison pour le Standard

Cette fois, l'Antwerp avait son compte : le Standard a pu se contenter de gérer tranquillement sa dernière demi-heure, seulement parsemée d'une deuxième carte jaune remplie de frustration pour Kiki Kouyaté. Dennis Ayensa en a aussi profité pour effectuer son retour à la compétition. Les Rouches s'imposent donc par cinq buts d'écart au Bosuil et revient en fanfare à hauteur de Westerlo et Genk en tête des Europe Playoffs. Le Standard - Genk prévu dans deux semaines vaudra bien son pesant d'or.