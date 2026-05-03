Date: 03/05/2026 16:00
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 6
De retour à hauteur de Genk : d'abord malmené, le Standard en plante cinq à l'Antwerp !
De retour à hauteur de Genk : d'abord malmené, le Standard en plante cinq à l'Antwerp !
Photo: © photonews

Le Standard a signé sa plus large victoire de la saison, s'imposant 0-5 à l'Antwerp. De quoi recoller à la première place des Europe Playoffs.

Avec la défaite de Genk à Charleroi hier, le Standard pouvait revenir à hauteur des Limbourgeois (et de Westerlo) en tête des Europe Playoffs. Mais pour cela, il fallait ne pas reproduire les erreurs du match aller contre l'Antwerp. Et malgré les titularisations de Rafiki Saïd et Timothée Nkada devant, les Rouches ont franchement subi pendant la première demi-heure au Bosuil.

Après plusieurs interventions dans les pieds des attaquants anversois, Matthieu Epolo a commencé à devoir s'employer sur sa ligne au quart d'heure de jeu, sur une tête lobée de Zeno Van den Bosch. Avec près de 75% de possession pour l'Antwerp dans cette première demi-heure et un premier tir liégeois après 27 minutes (un ballon d'Nkada en tribune), le Standard n'en menait pas large.

Peu avant la demi-heure, c'est même la barre transversale qui est venue au secours d'Epolo sur une reprise de Christopher Scott (auteur d'un doublé à Sclessin il y a une dizaine de jours), trop souvent laissé seul aux abords de la surface.

C'est d'ailleurs des pieds anversois qu'est tombé le premier but de la rencontre...pour lancer le Standard. Sur un centre de Rafiki Saïd, Yuto Tsunashima a complètement manqué son intervention, trompant son propre gardien à la stupeur générale (33e, 0-1).

Le Standard se rebiffe, l'Antwerp coule

Un coup du sort qui a donné le don d'un troisième quart d'heure où le Standard s'est montré omniprésent. Cinq minutes après l'ouverture du score, le marquoir affichait déjà 0-2. Aux fraises, la défense de l'Antwerp a laissé Rafiki Saïd combiner avec Timothée Nkada pour le lancer vers le break (38e, 0-2).

Et le Standard n'avait pas fini de déballer les cadeaux anversois : quatre minutes plus tard, David Bates a profité du placement douteux de la défense locale sur un coup franc excentré pour éliminer Taishi Nozawa d'un contrôle de la cuisse avant de conclure. 0-3 à la pause, et le score aurait même déjà pu passer à 0-5 sans deux réflexes de Nozawa sur une nouvelle reprise de Bates et un tir de Saïd dévié par Abid au petit rectangle.

L'Antwerp pensait peut-être son adversaire rassasié et prêt à lever le pied. C'est tout le contraire qui s'est produit à la reprise, avec une remontée de terrain décidée d'Adnane Abid pour servir Rafiki Saïd. Après deux assists, l'international comorien s'est cette fois mué en buteur d'une frappe puissante qui a fait mouche via la latte (48e, 0-4).

Médusé, le Great Old a bien tenté de réagir, notamment en envoyant Farouck Adekami en face-à-face avec Epolo, puis avec une belle tentative de Praet, mais le gardien du Standard a continué son match appliqué. Seulement, avec une défense aussi apathique, l'Antwerp continuait à se rapprocher de la correction. C'est un nouveau coup franc très mal négocié qui a amené un score de forfait, avec un nouveau numéro de Saïd devant Van Den Bosch puis Nozawa (62e, 0-5).

La plus large victoire de la saison pour le Standard

Cette fois, l'Antwerp avait son compte : le Standard a pu se contenter de gérer tranquillement sa dernière demi-heure, seulement parsemée d'une deuxième carte jaune remplie de frustration pour Kiki Kouyaté. Dennis Ayensa en a aussi profité pour effectuer son retour à la compétition. Les Rouches s'imposent donc par cinq buts d'écart au Bosuil et revient en fanfare à hauteur de Westerlo et Genk en tête des Europe Playoffs. Le Standard - Genk prévu dans deux semaines vaudra bien son pesant d'or.

Les compositions

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.3 7
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno   90' 5.9 4.5
  • Précision des passes: 62/70 (88.6%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Tsunashima Yuto 66' 6.5 5
  • Précision des passes: 60/66 (90.9%)
Plus de stats
Foulon Daam 90' 6.6 5
  • Précision des passes: 46/53 (86.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/9 (22.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Tuypens Eran 66' 6.0 5
  • Précision des passes: 41/52 (78.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dierckx Xander 90' 6.4 5
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Praet Dennis 85' 6.4 4.5
  • Précision des passes: 51/61 (83.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/13 (30.8%)
Plus de stats
Valencia Anthony 90' 6.5 6
  • Précision des passes: 34/41 (82.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Scott Christopher 90' 6.2 5.5
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Hamdaoui Youssef 45' 5.9 5
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kerk Gyrano 66' 6.7 4.5
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Banc
Al-Sahafi Marwan 24' 6.4 5
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hairemans Geoffrey 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 5' 5.8  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Van Helden Rein 24' 5.8 5.5
  • Précision des passes: 26/26 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Adekami Farouck 45' 5.5 5
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/6 (0%)
Plus de stats
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 23' 5
Kouyaté Kiki   24' 4.9 3
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
Plus de stats
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 8.3 8.5
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 9/37 (24.3%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 7.2 7
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bates David 90' 8.8 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 7.9 7.5
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Fossey Marlon 55' 6.7 6.5
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper A 82' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/27 (59.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.7 7
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.6 6.5
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Abid Adnane A 63' 7.7 7.5
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
NKada Timothée 63' 7.6 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki ⚽ ⚽ A 82' 9.8 8.5
  • Buts: 2
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 27' 7.1 6.5
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mehssatou Nayel 8' 7.0  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 27' 6.8 7
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Homawoo Josué 35' 7.2 7
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Nguene Bernard 8' 6.5  
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
Assengue Steeven 0'  
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Play-offs 2

 Journée 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard
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