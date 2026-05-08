Standard Standard
2-1
OH Louvain OH Louvain
staStandard
ohlOH Louvain
0-1
40' Roggerio Nyakossi
Henry Lawrence 47'
1-1
(Josué Homawoo) Casper Nielsen 69'
2-1
Date: 08/05/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 7
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
Avec un bijou de Nielsen, le Standard renverse OHL et prend la tête des Europe Play-Offs !
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Avec un bijou de Nielsen, le Standard renverse OHL et prend la tête des Europe Play-Offs !
Photo: © photonews

Mené au repos malgré deux buts annulés en première période, le Standard a réussi à renverser la tendance pour s'imposer face à Louvain ce vendredi soir. Les Rouches prennent la tête des Europe Play-Offs en attendant les autres résultats du week-end.

Une cinquième victoire seulement à domicile cette saison, un premier succès depuis dix-sept rencontres de Play-Offs et de la pression mise sur les concurrents à la septième place : voilà ce que recherche le Standard, qui reçoit Louvain ce vendredi soir à Sclessin.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard reconduit le onze de base largement victorieux à l'Antwerp, à l'exception de Marlon Fossey, même pas sur la feuille de match et remplacé numériquement par Josué Homawoo, laissant donc le couloir droit à Henry Lawrence. Sur le banc, on note les retours de Marco Ilaimaharitra et de Teddy Teuma, tandis que René Mitongo, de retour de blessure, ne figure finalement pas dans la sélection.

L'ouverture du score de Rafiki Saïd annulée pour hors-jeu après 21 secondes

Enflammer la rencontre est probablement la meilleure chose à faire pour le Standard, dans le but de prendre Louvain de vitesse et de rapidement se mettre à l'abri. Les Rouches l'ont bien compris, et se projettent dès leur première récupération de la rencontre.

Karamoko récupère la tentative de coup d'envoi rapide d'OHL, et glisse vers Saïd. Le Comorien lance Nkada dans la profondeur, mais Pletinckx couvre bien. Le Français revient alors sur ses pas et rend le cuir à Saïd qui, depuis l'entrée de la surface, trouve déjà le chemin des filets après 21 secondes. Un but toutefois annulé pour un hors-jeu sur le ballon en profondeur de Saïd vers Nkada (1re).

L'entame presque parfaite pour le Standard, qui met une grosse pression durant les six à sept premières minutes, avec bon nombre de combinaisons intéressantes et de danger apporté. Les Rouches baissent toutefois rapidement le rythme, ce qui permet à Louvain de rentrer dans son match et de s'installer. Epolo doit être attentif pour écarter un centre vicieux de Teklab (14e) et une frappe de Vaesen (23e).

Ce n'est pas nouveau, ce Standard est toutefois plus dangereux lorsqu'il a moins souvent le ballon, et il l'a encore démontré à la demi-heure. Alors que Louvain multiplie les petites situations, Saïd trouve Nkada dans la profondeur depuis un espace réduit. L'attaquant des Rouches se présente face à Leysen, le trompe, mais voit également son but annulé pour une position de hors-jeu (33e).

Une première demi-heure frustrante pour les hommes de Vincent Euvrard, qui ont certes concédé des situations, mais qui ont trouvé le chemin des filets à deux reprises sans pourtant mener au score. Et elle devient encore plus frustrante quand Nyakossi, en deuxième intention, reprend un corner de Wouter Georges depuis le petit rectangle pour ouvrir le score, à la stupeur générale (0-1, 40e). Le seul but valable du premier acte.

Le Standard égalise dès le retour des vestiaires, Ilaimaharitra directement décisif

Vincent Euvrard le mentionnait en conférence de presse ce mercredi : vouloir forcer les actions offensives quand les choses ne se déroulent pas comme prévu est l'un des pièges dans lequel peut tomber le Standard ce vendredi soir. Au retour des vestiaires, les Rouches ne se donnent toutefois pas vraiment le temps de douter, et égalisent rapidement.

Sur une action initiée par Marco Ilaimaharitra, tout juste monté au jeu en remplacement de Karamoko, victime d'un tacle appuyé d'Opoku après un quart d'heure passé à 100 %. D'une longue rentrée en touche, le Malgache trouve Saïd, qui dévie vers Nkada. Le ballon rebondit et atterrit chez Henry Lawrence qui, esseulé, reprend et remet les deux équipes à égalité (1-1, 47e).

Le Standard renverse Louvain et renoue avec la victoire à Sclessin

Face à une équipe louvaniste qui se montre de moins en moins dangereuse, le Standard reprend petit à petit la domination de la rencontre et s'installe dans le camp adverse. Rafiki Saïd met la pression, provoque, et décale Mortensen sur le côté gauche. Son centre est dégagé, Homawoo récupère et glisse à Nielsen, qui se retourne à l'entrée de la surface et enroule une superbe frappe dans la lucarne de Leysen (2-1, 69e). Le Standard prend les commandes, pour la première fois de la partie.

Il ne les lâchera d'ailleurs plus. Ce sont même les Rouches qui se sont créé les occasions dans le dernier quart d'heure, sans pour autant parvenir à tuer la rencontre. Cela suffit néanmoins au Standard, qui s'impose méritoiremement contre Louvain, au regard notamment de ses deux buts annulés en première période, et qui prend la tête des Europe Play-Offs en attendant les autres résultats du week-end.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.5 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 1/12 (8.3%)
Plus de stats
Homawoo Josué A 90' 7.13 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 55/63 (87.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bates David 90' 6.99 7
  • Précision des passes: 42/50 (84%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.89 6
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 7.96 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Nielsen Casper 75' 6.92 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/40 (67.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 45' 6.64 6
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.29 6
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Abid Adnane 75' 6.75 6
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
NKada Timothée 63' 6.08 6
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki 90' 7.2 7
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 15' 6.34 6
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 0'  
Ayensa Dennis 27' 6.73 6
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 45' 6.21 6
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Nguene Bernard 0' 6.45  
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Assengue Steeven 0'  
Teuma Teddy 15' 6.38 6
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 90' 5.86 6
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 13/41 (31.7%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
George Wouter 79' 6.45 6
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 73' 6.2 5
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Teklab Henok 87' 5.78 6
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Vaesen Kyan   79' 6.05 5
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 90' 6.41 6
  • Précision des passes: 48/57 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 5.92 5
  • Précision des passes: 26/36 (72.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/10 (10%)
Plus de stats
Akimoto Takahiro 90' 6.68 6
  • Précision des passes: 39/41 (95.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nyakossi Roggerio  90' 7.44 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 42/48 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kaba Sory 73' 6.36 6
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Opoku Davis 90' 5.8 5
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Ominami Takuma 0'  
Schrijvers Siebe 11' 5.72 5
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 17' 6.11 5
Plus de stats
Balikwisha William 17' 6.27 6
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Maertens Mathieu 11' 5.81 5
Plus de stats
Bulut Hasan 0'  
Kayo Bryang 3' 6.13  
Plus de stats
Jochmans Owen 0'  
Souanga Christ 0'  
Vlietinck Thibault 0'  
Revivre Standard - OH Louvain
Saïd intenable, la merveille de Nielsen : les notes des joueurs du Standard, vainqueurs de Louvain

Saïd intenable, la merveille de Nielsen : les notes des joueurs du Standard, vainqueurs de Louvain

23:00

Malgré deux buts annulés en première période, le Standard a dû attendre le second acte avant de faire la différence face à Louvain ce vendredi soir. Voici les notes attribu...

présentation (du match)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

13:00

Le Standard et Louvain lanceront la septième journée des Play-Offs ce vendredi soir à Sclessin. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved