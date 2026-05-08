Avec un bijou de Nielsen, le Standard renverse OHL et prend la tête des Europe Play-Offs !

Mené au repos malgré deux buts annulés en première période, le Standard a réussi à renverser la tendance pour s'imposer face à Louvain ce vendredi soir. Les Rouches prennent la tête des Europe Play-Offs en attendant les autres résultats du week-end.

Une cinquième victoire seulement à domicile cette saison, un premier succès depuis dix-sept rencontres de Play-Offs et de la pression mise sur les concurrents à la septième place : voilà ce que recherche le Standard, qui reçoit Louvain ce vendredi soir à Sclessin.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard reconduit le onze de base largement victorieux à l'Antwerp, à l'exception de Marlon Fossey, même pas sur la feuille de match et remplacé numériquement par Josué Homawoo, laissant donc le couloir droit à Henry Lawrence. Sur le banc, on note les retours de Marco Ilaimaharitra et de Teddy Teuma, tandis que René Mitongo, de retour de blessure, ne figure finalement pas dans la sélection.

Voici la feuille de match de #STAOHL 👇 pic.twitter.com/dRvEOfJ5oW — Loic Woos (@LoicWoos2) May 8, 2026

L'ouverture du score de Rafiki Saïd annulée pour hors-jeu après 21 secondes

Enflammer la rencontre est probablement la meilleure chose à faire pour le Standard, dans le but de prendre Louvain de vitesse et de rapidement se mettre à l'abri. Les Rouches l'ont bien compris, et se projettent dès leur première récupération de la rencontre.

Karamoko récupère la tentative de coup d'envoi rapide d'OHL, et glisse vers Saïd. Le Comorien lance Nkada dans la profondeur, mais Pletinckx couvre bien. Le Français revient alors sur ses pas et rend le cuir à Saïd qui, depuis l'entrée de la surface, trouve déjà le chemin des filets après 21 secondes. Un but toutefois annulé pour un hors-jeu sur le ballon en profondeur de Saïd vers Nkada (1re).





L'entame presque parfaite pour le Standard, qui met une grosse pression durant les six à sept premières minutes, avec bon nombre de combinaisons intéressantes et de danger apporté. Les Rouches baissent toutefois rapidement le rythme, ce qui permet à Louvain de rentrer dans son match et de s'installer. Epolo doit être attentif pour écarter un centre vicieux de Teklab (14e) et une frappe de Vaesen (23e).

Ce n'est pas nouveau, ce Standard est toutefois plus dangereux lorsqu'il a moins souvent le ballon, et il l'a encore démontré à la demi-heure. Alors que Louvain multiplie les petites situations, Saïd trouve Nkada dans la profondeur depuis un espace réduit. L'attaquant des Rouches se présente face à Leysen, le trompe, mais voit également son but annulé pour une position de hors-jeu (33e).

Une première demi-heure frustrante pour les hommes de Vincent Euvrard, qui ont certes concédé des situations, mais qui ont trouvé le chemin des filets à deux reprises sans pourtant mener au score. Et elle devient encore plus frustrante quand Nyakossi, en deuxième intention, reprend un corner de Wouter Georges depuis le petit rectangle pour ouvrir le score, à la stupeur générale (0-1, 40e). Le seul but valable du premier acte.

Le Standard égalise dès le retour des vestiaires, Ilaimaharitra directement décisif

Vincent Euvrard le mentionnait en conférence de presse ce mercredi : vouloir forcer les actions offensives quand les choses ne se déroulent pas comme prévu est l'un des pièges dans lequel peut tomber le Standard ce vendredi soir. Au retour des vestiaires, les Rouches ne se donnent toutefois pas vraiment le temps de douter, et égalisent rapidement.

Sur une action initiée par Marco Ilaimaharitra, tout juste monté au jeu en remplacement de Karamoko, victime d'un tacle appuyé d'Opoku après un quart d'heure passé à 100 %. D'une longue rentrée en touche, le Malgache trouve Saïd, qui dévie vers Nkada. Le ballon rebondit et atterrit chez Henry Lawrence qui, esseulé, reprend et remet les deux équipes à égalité (1-1, 47e).

Le Standard renverse Louvain et renoue avec la victoire à Sclessin

Face à une équipe louvaniste qui se montre de moins en moins dangereuse, le Standard reprend petit à petit la domination de la rencontre et s'installe dans le camp adverse. Rafiki Saïd met la pression, provoque, et décale Mortensen sur le côté gauche. Son centre est dégagé, Homawoo récupère et glisse à Nielsen, qui se retourne à l'entrée de la surface et enroule une superbe frappe dans la lucarne de Leysen (2-1, 69e). Le Standard prend les commandes, pour la première fois de la partie.

Il ne les lâchera d'ailleurs plus. Ce sont même les Rouches qui se sont créé les occasions dans le dernier quart d'heure, sans pour autant parvenir à tuer la rencontre. Cela suffit néanmoins au Standard, qui s'impose méritoiremement contre Louvain, au regard notamment de ses deux buts annulés en première période, et qui prend la tête des Europe Play-Offs en attendant les autres résultats du week-end.