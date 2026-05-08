Saïd intenable, la merveille de Nielsen : les notes des joueurs du Standard, vainqueurs de Louvain

Malgré deux buts annulés en première période, le Standard a dû attendre le second acte avant de faire la différence face à Louvain ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

A moyennement bien négocié le premier centre louvaniste, puis a réalisé une claquette démontrant toute son attention sur un centre vicieux de Teklab, ainsi qu'un arrêt de la jambe sur une frappe de Vaesen. Pas autant de travail que la semaine dernière au Bosuil, mais une prestation tout aussi sérieuse. N'a rien pu faire sur le but de Nyakossi.

Henry Lawrence (7)

Un but égalisateur qui a fait un bien fou au Standard, dès le retour des vestiaires. Pour le reste, un match à son image, avec surtout une bonne concentration et une bonne copie défensive. Moins de situations concédées de son côté que de celui de Mortensen.

Ibe Hautekiet (6)



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Bonne prestation d'ensemble, sans fioritures. Sa nature l'a poussé parfois à sortir de sa ligne défensive pour aller chercher le ballon. Il a donc dû veiller à l'espace dans son dos, mais a été bien couvert par Bates.

David Bates (7)

Nouvelle solide prestation du défenseur écossais, tantôt au duel de la tête pour écarter le danger, tantôt à la couverture derrière Hautekiet et Homawoo. L'opposition n'a pas été la plus importante du championnat, mais il a fait le job.

Josué Homawoo (6)

Le moins rassurant des trois défenseurs centraux. Pas aussi solide de la tête que Bates, pas aussi habile à la relance que Hautekiet. A dévié le ballon sans pouvoir le dégager sur le 0-1 de Louvain. Bonne intervention, par contre, pour permettre à Nielsen de faire 2-1.

Gustav Mortensen (6)

De bons mouvements avec un Rafiki Saïd très actif. Défensivement, le Danois a laissé quelques ballons à Opoku, qui a pu apporter le danger via des centres. Son centre dégagé par la défense de Louvain a amené le 2-1.

Ibrahim Karamoko (6)

De plus en plus solide dans la conservation du ballon et dans le jeu avec son corps. A aussi joué de manière plus réfléchie avec le ballon, comme un régulateur. Reste une imprécision encore trop importante à gommer. Victime d'un tacle appuyé d'Opoku après 12 minutes, il a été remplacé au repos, car plus à 100 %.

Casper Nielsen (6)

Son compère au milieu de terrain, au profil pourtant plus défensif, a trouvé de meilleures solutions que lui dans la profondeur. Pas très dangereux sur phase arrêtée, il a par contre inscrit le but du 2-1 d'une merveille de frappe enroulée, avant de céder sa place à un quart d'heure du terme.

Adnane Abid (5)

Quelque peu sevré par rapport à Saïd, il a dézoné pour tenter de toucher davantage de ballons, sans toutefois réellement peser. Le joueur offensif du Standard le moins en vue ce vendredi.

Rafiki Saïd (8)

Très grosse influence sur son côté gauche et énormément de ballons dans la profondeur vers Nkada. L'un d'eux a amené le premier but, annulé pour hors-jeu. L'autre a amené le second but, également annulé pour hors-jeu. S'est ensuite créé de grosses occasions via des actions individuelles, a sans cesse déséquilibré la défense d'OHL et a aussi été décisif sur le but de Nielsen. Un match plein.

Timothé Nkada (7)

Se serait retrouvé avec un but et un assist après une demi-heure sans les interventions de l'arbitre de touche et du VAR. Un match très intéressant dans les déviations et dans les transitions rapides. Une progression notable dos au but.

Marco Ilaimaharitra (6)

Est monté à la pause en remplacement de Karamoko. Sa première rentrée en touche, longue, a amené l'égalisation de Lawrence. S'est rendu coupable, cinq minutes plus tard, d'une grossière perte de balle qui aurait pu coûter un but.

Dennis Ayensa (5)

A manqué l'une ou l'autre belle occasion de tuer définitivement la rencontre, ce qui aurait soulagé le Standard. A bien pressé la défense de Louvain dans la dernière demi-heure pour l'empêcher de construire.

Non-notés : Teddy Teuma, Tobias Mohr, Bernard Nguene.