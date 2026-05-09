Felice Mazzù repart frustré de Sclessin : "Il y a faute sur le deuxième but du Standard"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Felice Mazzù repart frustré de Sclessin : "Il y a faute sur le deuxième but du Standard"
Photo: © photonews

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Nouvelle défaite frustrante pour Felice Mazzù et Louvain, qui menaient au repos avant de concéder deux buts sur la pelouse du Standard. L'entraîneur louvaniste réclamait d'ailleurs une faute juste avant la merveille de Casper Nielsen.

C’est un Felice Mazzù logiquement déçu qui s’est présenté dans la salle de presse de Sclessin après la défaite d’OHL face au Standard. Comme à chaque fois dans ces Europe Play-Offs, les Louvanistes ont bien entamé la rencontre avant de craquer.

"C’est exactement le même scénario que la semaine dernière. Nous menons à la mi-temps, mais nous commettons les mêmes erreurs en seconde période. Nous avons réussi à garder nos cages inviolées jusqu’à la pause lors de chaque match dans ces Europe Play-Offs, mais ça ne nous rapporte rien."

"Aujourd’hui, nous avions plus d’occasions que l’adversaire en première période et nous avons bien joué, mais en seconde période, nous avons laissé filer la victoire et manqué d’efficacité dans les deux surfaces. Ce deuxième but n’aurait-il pas dû être refusé ? À mon avis, oui. Les images montrent clairement une poussée dans le dos, mais c’est ainsi."

Louvain réclamait une faute sur le deuxième but du Standard

Un deuxième but inscrit par Casper Nielsen via une superbe frappe, mais à la base duquel Wouter George estime avoir été victime d’une faute. "J’aurais pu me retourner, dévier le ballon vers l’avant, mais j’ai senti un bras dans le dos."

Lire aussi… Vincent Euvrard soulagé au Standard : "Un succès mérité, on retrouve le Casper Nielsen d'antan"
"J’ai revu les images et je vois clairement qu’il a fait un mouvement de poussée. Au final, on a aussi encaissé ce premier but beaucoup trop facilement, et c’est comme ça qu’on se retrouve avec un très mauvais départ en deuxième mi-temps. Il faut tirer les leçons des deux derniers matchs et aborder les prochains avec plus de maturité et de plaisir", a conclu le médian louvaniste.

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