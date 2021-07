Bruges a retrouvé son public et un trophée supplémentaire

Même si Genk a ouvert le score au Jan Breydel, le Club de Bruges a remporté sa 16ème Supercoupe de Belgique en marquant deux buts juste après la pause.

On a souvent entendu ces mots: "Le football, c'est avec des supporters". La rencontre de ce samedi entre le Club de Bruges et Genk, pour le compte de la Supercoupe de Belgique le démontre une nouvelle fois. Les stades vides, tristes, sans âmes, c'est terminé.

Dès la montée des joueurs, on sent que le match va être différent. Même s'il n'y a que des supporters locaux, l'ambiance galvanise tout le monde, à commencer par les deux coaches bien plus nerveux qu'à l'accoutumée sur les premières décisions arbitrales. Les joueurs vont aussi plus franchement dans les contacts, les gestes techniques font réagir: le vrai football est de retour.

Le match en lui-même est rythmé, et même s'il n'y a pas énormément d'occasions, les possibilités sont nombreuses au Jan Breydel, surtout devant le but de Vandevoordt. Le champion brugeois, bien plus à son avantage ce samedi que lors des dernières rencontres de la défunte saison, traîne dans le rectangle limbourgeois. Les dernières passes, de Lang, De Ketelaere ou encore Rits, sont cependant encore imprécises.

Juste avant la pause, tout va s'emballer. Kossounou joue à la baballe, perd le cuir, Heynen ne se prive pas pour lancer Bongonda qui s'en va ajuster Lammens (44', 0-1). Un coup sur la tête pour Bruges? Non car juste avant la pause, celle de Mitrovic permet à Bruges de retrouver les vestiaires avec un score de parité (45+2, 1-1).

Après la pause, tout s'enflamme. Lang est balancé au sol par Preciado, le Néerlandais se fait justice lui-même (48', 2-1). Et ce n'est pas terminé puisque Lang met encore le feu sur son côté gauche, tire, tout comme Rits et c'est enfin Mata qui fusille l'infortuné Vandevoordt (49', 3-1). Les Limbourgeois ont pris un gros coup sur la tête en deux minutes.

La valse des changements, et le score du match, font baisser le rythme de la rencontre même si Dessers, Toma ou encore Paintsil se heurtent à Lammens. En face, Bruges n'est pas rassasié et tente de planter le quatrième but. La fin de rencontre est un peu débridée, mais Bruges gère son avantage. Dans les dernières secondes, Lammens sort un peu à l'aventure et Uronen en profite pour réduire la marque (90' +3, 3-2).

Les champions en titre remportent donc la Supercoupe de Belgique, la 16ème de leur histoire. De quoi bien lancer cet exercice 2021-2022.