John Van Den Brom, entre compassion et déception: "Dommage ces quelques minutes de déconcentration"

Le coach néerlandais de Genk est fier de son équipe, mais ne peut que regretter l'entame de la seconde période.

John Van Den Brom n'avait pas perdu son sourire malgré la défaite sur la pelouse du Club de Bruges. Le Néerlandais analysait d'ailleurs parfaitement la rencontre, en pointant ce qui avait fonctionné et ce que son équipe devait encore travailler.

"En première période, on arrivait à contrôler Bruges", déclare l'entraîneur de Genk. "On a quelques possibilités, on est bien dans les duels et en plus on marque un superbe but avec Theo. Malheureusement pour nous, à la pause c'est 1-1 et non pas 0-1. Cela aurait pu tout changer".

Car après la pause, tout s'est décidé en quelques minutes. "On a une perte de concentration. Il y a ce penalty, puis un deuxième but. Mon équipe a mis quelques minutes pour réagir. J'ai fait quelques changements pour apporter du sang neuf et nous avons eu des occasions, mais nous sommes finalement battus. C'est dommage de perdre la rencontre sur deux minutes, mais nous devons nous servir de cet expérience pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions".