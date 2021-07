Baptême du feu pour Senne Lammens: "Heureux d'avoir pu aider l'équipe"

Senne Lammens a connu une première agitée avec le Club de Bruges: des arrêts, une bonne prestation d'ensemble mais aussi une boulette en fin de rencontre.

Vu l'absence de Simon Mignolet, qui s'est blessé avec les Diables Rouges pendant l'Euro, c'est le jeune Senne Lammens (19 ans) qui a été titularisé entre les perches de Bruges pour la Supercoupe de Belgique.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune gardien a tiré son épingle du jeu, malgré une petite bourde en fin de rencontre et deux buts encaissés. "C'est génial d'avoir pu vivre ça", déclare d'entrée Lammens en conférence de presse.

"Ce genre de moment, tu en rêves, tu y penses, et puis ça arrive. Jouer les matches amicaux, c'était amusant, mais jouer dans cette ambiance, dans ce stade, une rencontre officielle, c'est autre chose. Les supporters m'ont aussi donné un boost."

Après la pause, il s'est distingué avec quelques arrêts de haute volée: "Je suis content d'avoir pu me montrer et d'avoir surtout aidé l'équipe. Je voulais tout donner et ne rien me reprocher. Le 3-2? J'ai parlé à Mitrovic mais il ne m'a pas entendu...et surtout c'était trop loin de mon but. Je pense que le boost des supporters a été un peu fort (sourires). Je vais pouvoir apprendre de cela".

Il devrait encore avoir l'occasion de se montrer dans une semaine contre Eupen. Pour la suite de la saison, il devrait à nouveau évoluer avec Bruges NXT.