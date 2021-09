Première victoire pour le Club de Bruges, et quelle victoire !

Le Club de Bruges est allé chercher à Leipzig une victoire historique qui pourrait compter au moment du décompte final.

Après le très bon point obtenu par le Club de Bruges à domicile contre le PSG, le déplacement de ce mardi à Leipzig était un vrai défi. On promettait en effet l'enfer aux champions de Belgique en titre, surtout après le réveil du RBL en Bundesliga contre le Hertha Berlin.

En alignant le même onze et le même dispositif que vendredi contre OHL, Clement jouait non seulement la carte de la continuité, mais aussi de l'offensive puisque le trio Sowah - De Ketelaere - Lang était au coup d'envoi. Cependant, les dix première minutes sont catastrophiques: les Brugeois sont pris dans le pressing et dans le contre-pressing des locaux qui sont les premier à se porter à l'offensive ... sur une récupération haute. Nkunku profite des largesses de la défense des Gazelles pour ouvrir le score. Annulé dans un premier temps, le but est validé par le VAR... qui ne prend pas là dernière décision (5', 1-0).

Ce but a au moins le mérite de réveiller les Brugeois qui se portent à l'offensive. De Ketelaere, Lang, puis Mata ont l'occasion d'égaliser. On pense que ces occasions manquées ne reviendront plus, mais c'est sans compter sur le grand Charles qui déborde et centre en retrait pour Vanaken qui marque dans le but vide. Tout comme pour Nkunku, le but est validé par le Var (22', 1-1). Le momentum a alors changé de camp: Bruges est dominateur, Leipzig s'endort.

Juste avant la pause, l'actuel leader de la Pro League est récompensé de ses efforts lorsque Vanaken est à la bonne place sur un centre de Mata, sa volée est déviée mais récupérée par Rits qui donne l'avantage à Bruges (41', 1-2).

En deuxime période, Jesse Marsch change ses plans et passe en 4-3-3. De quoi être dominateur, oui. De quoi empêcher Bruges de ressortir, oui. De quoi avoir des occasions? Absolument pas. Les Brugeois défendent très bien, sur chaque centimètre de la pelouse allemande. Plus le temps avance, et plus l'égalisation s'éloigne pour l'équipe floquée du taureau ailé. Simon Mignolet signe un dernier arrêt, ses filets ne trembleront plus.

Au final, Bruges s'impose donc et avec 4 points sur 6, le champion de Belgique débute par un excellent bilan avant de retrouver Manchester City au Jan Breydel. Vous avez dit groupe de la mort?