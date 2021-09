Stanley Nsoki : "Nous avons respecté les plans du coach"

Le Club de Bruges s'est imposé sur la pelouse du RB Leipzig (1-2) ce mardi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Le Club de Bruges a créé l'exploit en allant faire chuter le RB Leipzig à la Red Bull Arena. Le vice-champion d'Allemagne était largement favori face aux Blauw en Zwart avant la rencontre. Pourtant menées au score, les Gazelles sont parvenues à égaliser via Vanaken puis à prendre les commandes de la rencontre grâce à un but de Rits.

"Nous avons respecté les plans du coach. Nous nous sommes préparés comme il faut, malheureusement nous avons pris un but mais nos avons su réagir et c'est ce qui fait la force de cette équipe. Nous sommes solidaires et nous nous battons les uns pour les autres", a souligné Stanley Nsoki au micro de l'UEFA.

Après avoir tenu tête au PSG, Bruges s'est offert le scalp du vice-champion d'Allemagne et continue ainsi de jouer les troubles-fêtes. "Nous sommes dans cette compétition parce que nous l'avons mérité. Nous croyons en nos chances dans ce groupe et à nous de prendre le plus de points possibles. Nous allons profiter de la victoire ce soir puis vite nous reconcentrer sur le championnat", a conclu le Français.