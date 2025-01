Le Club de Bruges tient tête à la Juventus et récolte un bon point, mais n'est pas encore qualifié pour les 1/16es de finale de la Ligue des Champions

Après un round d'observation de 45 minutes, le Club de Bruges et la Juventus se sont livrés une réelle bataille en seconde période. Personne, toutefois, n'a su trouver le chemin des filets. Bon partage pour le FCB, qui n'est cependant pas encore assuré du top 24.

Nouvelle grande soirée européenne pour le Club de Bruges, qui recevait la Juventus ce mardi soir au Jan Breydelstadion. Dix-neuvièmes de la phase de ligue avant le début de la rencontre, les Blauw & Zwart pouvaient presque s'assurer le top 24 et les 1/16es de finale de la Ligue des Champions en cas de victoire.

Un round d'observation... de 45 minutes

Un partage conviendrait toutefois assez bien à Nicky Hayen et à ses hommes, tout comme à la Vieille Dame, quinzième avant le début des hostilités. Et on le sent, tant le round d'observation entre les deux équipes est important. La formation italienne a la possession, le jeune Diable Rouge Samuel Mbangula touche plusieurs ballons sur le côté gauche, mais aucun gardien n'est mis en difficulté.

Dans cette première période, il n'y a même pas de réelle occasion. La bataille au milieu de terrain est intense et totale, les deux équipes tentent leur chance une fois chacune seulement, et personne ne trouve le cadre adverse. En termes de spectacle, on attend beaucoup plus de la seconde période.

Et le début de celle-ci nous inspire davantage. Directement, les deux équipes se montrent bien plus entreprenantes, à commencer par le Club de Bruges. Hans Vanaken récupère un ballon et décale Tzolis, qui sert Jutgla. La frappe de l'attaquant espagnol, préféré à Gustaf Nilsson, manque le cadre de peu (50e).

Un partage qui convient à tout le monde, mais qui rassure plutôt la Juventus que Bruges

La réponse de la Juventus ne se fait pas attendre. Le mouvement de Samuel Mbangula sur la gauche est superbe, son centre est réussi, De Cuyper manque le ballon et Nicolas Gonzalez, visiblement surpris, rate totalement sa reprise. Un sacré coup de chaud (53e). Très en vue en début de seconde période, l'ailier belge de la Juventus cède sa place à Kenan Yildiz après 65 minutes, visiblement déçu de ne pas avoir pu marquer la rencontre de son empreinte sur le plan statistique.

La Vieille Dame aura probablement eu les meilleures occasions pour faire la différence, à l'image de la reprise de la tête d'un Koopmeiners esseulé au second poteau sur un centre d'un Conceiçao tout juste monté au jeu, qui manque le cadre de peu (72e), et de la belle frappe de Locatelli repoussée par Mignolet (86e). Le Club de Bruges a aussi eu les opportunités pour marquer, surtout via Nilsson, qui a manqué le cadre sur un centre pourtant superbe de Talbi (75e).

Malgré une intensité bien plus présente en deuxième mi-temps, le score n'a donc pas évolué entre les deux équipes. 0-0 final qui convient assez bien à tout le monde, mais qui rassure plutôt la Juventus que le Club de Bruges. Les Italiens, 15es avec 12 points, sont officiellement assurés de voir les 1/16es de finale de la Ligue des Champions. Bruges, 18e avec 11 points, doit encore espérer des résultats favorables.