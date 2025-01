Le Club de Bruges se met à rêver : "Imaginez l'outsider qui termine dans les huit premiers"

Le Club de Bruges a obtenu un point crucial contre la Juventus en Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart sont très proches d'une qualification pour le barrage. Et le top 8, bien qu'utopique, n'est pas mathématiquement inaccessible.

Peuvent-ils rêver davantage ? Avec une victoire mardi prochain sur le terrain de Manchester City, le Club de Bruges pourrait même terminer parmi les huit meilleures équipes et se qualifier directement pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des Champions.

Cela semble ambitieux, mais compte tenu de la forme des Blauw & Zwart et de l'inconstance de City, tout est possible. En tout cas, les Brugeois regarderont avec intérêt le match de ce soir entre le PSG et Manchester City.

Le Club de Bruges veut croire en l'exploit

La foi en cet exploit est également présente chez les joueurs. Brandon Mechele osait rêver : "Imaginez... l'outsider qui se qualifie parmi les huit premiers. Nous n'avons rien à perdre. Nous jouons simplement notre jeu et voyons où nous finissons."

Simon Mignolet attend aussi avec impatience le choc à l'Etihad Stadium. "C'est à nouveau une occasion de nous montrer. C'est ce que nous avons fait dans chaque match de cette campagne. De plus, nous pouvons montrer que nous avons progressé depuis notre dernière rencontre."

Les souvenirs de la dernière confrontation avec City sont cependant douloureux : une défaite 4-1 en novembre 2021, après une défaite à domicile 1-5 au Jan Breydel. Pourtant, le Club semble déterminé à faire mieux cette fois-ci et à pleinement embrasser le rôle d'outsider.