Le Club de Bruges a partagé l'enjeu face à la Juventus, ce mardi soir. Grâce à ce point récolté, les Blauw & Zwart sont proches d'assurer leur qualification pour le barrage.

Dans cette phase de ligue, les joueurs de Nicky Hayen comptent désormais trois victoires, deux partages et deux défaites. Tout cela en marquant seulement six buts, le plus petit total parmi tous les clubs du top 24. Hein Vanhaezebrouck a donc fait le parallèle avec la manière dont le Standard se comporte en Jupiler Pro League.

Bruges, le Standard de la Ligue des Champions ?

"Avec un soupçon d'exagération, on pourrait dire que le Club de Bruges est le Standard de la Ligue des Champions", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. "Il a marqué six buts en sept matchs, mais figure quand même très bien au classement. Six buts marqués, c'est le moins de tous les clubs du top 24. Mais ils n'en ont encaissé que huit. Seuls les matchs de l'Inter, qui n'a encaissé qu'un but, et de la Juventus sont moins prolifiques."

"Ce n'est pas par hasard que ce soient deux clubs italiens. Le Club a donc bien joué et a joué intelligemment. On ne peut pas leur reprocher grand-chose. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'attitude de la Juventus. Avec deux victoires pour finir, y compris à domicile contre Benfica lors de la dernière journée, ils finissent toujours dans les huit premiers et peuvent éviter ce tour intermédiaire."

"En jouant sans prendre de risques, la Juve a raté cette opportunité. Ils ont été critiqués pour cela dans les médias italiens, même Fabio Capello n'a pas apprécié. Encore une fois, le Club a bien fait dans ces circonstances. Un match avec un seul tir cadré serait décrié en Jupiler Pro League, mais c'est la Ligue des Champions, on peut quand même juger différemment. Surtout parce que le Club est en train de calculer pour passer au tour suivant", a conclu Vanhaezebrouck.