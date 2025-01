Très critique envers la Juventus, la presse italienne est tombée amoureuse d'un homme : "Bruges aurait clairement pu gagner le match"

Les médias italiens n'étaient pas du tout enthousiastes quant à la performance de la Juventus face au Club de Bruges. Le ton général était critique, mettant l'accent sur l'attaque "stérile" de la Juve et les choix de l'entraîneur Thiago Motta.

"La Gazzetta dello Sport" a décrit la soirée comme étant pleine de déceptions. "Gagner à Bruges n'est pas une évidence, mais que la Juventus ait tellement souffert était incroyable. Ils ont à peine créé des occasions et seul Samuel Mbangula a eu des idées. Le Club de Bruges a même eu une grande chance de gagner."

Alors que le Club évoluait en tant qu'outsider, 'Tuttosport' a trouvé la rencontre principalement ennuyeuse. "Les gardiens n'étaient rien de plus que des spectateurs en première mi-temps, et le rythme semblait plutôt être celui d'une soirée estivale que d'un match hivernal. La Juventus a essayé de prendre l'initiative, mais le rythme du jeu était trop lent."

Samuel Mbangula, l'éclaircie dans la grisaille de la Juventus

En outre, des questions ont été posées sur les choix de Motta, tels que l'absence de Vlahovic dans le onze de base et les performances décevantes de joueurs comme Douglas Luiz et Koopmeiners.

Malgré les critiques envers la Juventus, un Belge a reçu des éloges des médias italiens. Aussi bien 'La Gazzetta' que 'Tuttosport' ont loué Samuel Mbangula, qui, selon eux, a prouvé sa valeur.

Sur 'Football Italia', on pouvait lire la même déception à l'égard de la Juventus, qui, après une victoire solide contre l'AC Milan, est retombée dans ses erreurs passées. "Malgré une possession dominante, la Juve a eu du mal à créer des occasions." Fabio Capello, analyste chez 'Sky Sports', a également souligné les problèmes en attaque. "La Juve est trop stérile et les choix de Motta sont incompréhensibles. Pourquoi n'a-t-il pas fait entrer Vlahovic plus tôt ?"