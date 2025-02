Le Club de Bruges tombe avec les honneurs à Manchester City... mais est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions !

Le Club de Bruges a livré une excellente première mi-temps, puis a donné un cadeau à Manchester City. Suffisant pour lancer la machine des Skyblues, qui se sont imposés face aux Blauw & Zwart. Mais, bonne nouvelle : Bruges termine dans le top 24 !

C'était l'un des rendez-vous de la saison pour le Club de Bruges, ce mercredi soir, sur la pelouse de Manchester City. Dans le cadre de cette dernière journée de Ligue des Champions, les Blauw & Zwart avaient besoin d'un point, ou de résultats favorables dans les autres stades, afin d'assurer leur qualification pour les barrages face à des Skyblues qui étaient obligés de l'emporter pour poursuivre leur aventure européenne.

La jolie banderole pour « King Kev » dans les tribunes ! 🇧🇪 pic.twitter.com/NAltfDzN5U — Loïc Woos (@LoicWoos) January 29, 2025

Bruges fait le dos rond... puis crée la sensation juste avant le repos !

Mais, très logiquement, la tâche est particulièrement rude. La possession est naturellement à l'avantage de City, qui voit De Bruyne tenter un premier centre, écarté par Mechele. Néanmoins, la première frappe de la partie est bien à mettre à l'actif de Bruges et de Talbi qui, servi par Tzolis, trouve le haut du corps de Gvardiol (3e).

La réaction des Skyblues ne se fait pas attendre, mais elle reste timide. Manchester City bute sur le bloc compact du Club de Bruges, alors que la première frappe de Foden manque le cadre (13e). Les Blauw & Zwart pensent toutefois se faire surprendre au quart d'heure, lorsque le centre de De Bruyne, écarté par Ordonez, revient sur Bernardo Silva, qui dévie pour Gundogan. L'Allemand trouve le fond des filets, mais est signalé en position de hors-jeu (16e).

Porté par une charnière centrale ultra-solide et un Joaquin Seys qui ne laisse vraiment pas grand-chose à Foden, Bruges tient bon. De Bruyne tente bien sa chance depuis l'entrée du rectangle, mais manque le cadre de peu (24e).

Et alors que l'on se dirige vers un score de 0-0 au repos, les joueurs de Nicky Hayen frappent un énorme coup. Récupération de Jashari dans son propre rectangle, Vanaken prend le cuir et trouve Jutgla, qui se joue de Nunes. Son centre traverse le rectangle et arrive chez Onyedika, qui ouvre le score d'une frappe sèche (0-1, 45e).

Il ne fallait pas faire ce genre de cadeaux à Manchester City...

Manchester City est plus que jamais dos au mur, et n'a d'autre choix que de réagir. Stones manque d'abord le cadre depuis le petit rectangle sur un nouveau centre d'un Kevin De Bruyne très en vue, mais aussi bien plus imprécis que d'habitude (47e), avant que les Skyblues ne reçoivent un petit coup de main des Brugeois pour égaliser.

Mateo Kovacic récupère le ballon au milieu de terrain, personne ne l'attaque. Le Croate avance, seul, se rapproche du rectangle et déclenche une frappe qui ne laisse aucune chance à Mignolet. A ce niveau-là, c'est un cadeau des Blauw & Zwart (1-1, 53e).

Et il n'en fallait pas tant à City. Bruges laisse plus d'espace à son adversaire et parvient moins à le bloquer. Le champion d'Europe 2023 en profite. Savinho alerte Gvardiol, qui centre. Joel Ordonez, auteur d'un très bon match, est sur la trajectoire... mais dévie malencontreusement dans ses propres filets (2-1, 61e).

Bruges battu à Manchester City, mais qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions !

Dans la foulée, Nicky Hayen réalise un triple changement, lors duquel Vermant, Skoras et Vetlesen montent au jeu. Bruges ne réussit cependant pas à se relever. Il faut même un superbe retour de Mechele sur la ligne pour repousser l'envoi de Savinho, alors que Mignolet venait de remporter son face-à-face devant Haaland.

Mais en seconde période, Manchester City a décidément appuyé sur l'accélérateur. Véritable illumination de Stones, qui isole Savinho sur la gauche du rectangle. Le Brésilien ne se loupe pas et fait le break, au premier poteau (3-1, 77e).

Le score n'évoluera plus. City gère la fin de rencontre, tandis que Bruges est impuissant. Défaite des Blauw & Zwart à l'Etihad Stadium, mais grande nouvelle : ils sont qualifiés pour les barrages de cette Ligue des Champions, après la lourde défaite de Stuttgart contre Paris. Bruges termine cette phase de ligue à la 24e place, avec 11 points. Bravo les gars !