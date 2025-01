Une fin de match jouée... avec les yeux rivés sur Zagreb : Hans Vanaken jubile après la qualification historique du Club de Bruges

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Pep Guardiola avait évidemment souligné le nom d'Hans Vanaken comme danger potentiel. Fort d'une vision du jeu parfois même déconcertante de qualité, le maître à jouer du Club de Bruges a été, encore une fois, l'auteur d'une très belle prestation.

Ils l'ont fait. Le Club de Bruges s'est bien incliné sur la pelouse de Manchester City, mais est tout de même qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. A l'Etihad Stadium, les Blauw & Zwart avaient même réussi un énorme coup, en toute fin de première période, en ouvrant le score via Raphael Onyedika. La juste récompense après 45 minutes de très haut niveau de la part des Brugeois.

"Nous avons réalisé la première période presque parfaite. On savait qu'ils auraient la possession du ballon et qu'ils allaient se montrer patients pour trouver l'ouverture, mais cela nous a aussi laissé des espaces dans leur dos, comme sur l'ouverture du score", analysait Hans Vanaken au coup de sifflet final.

Quand vous laissez partir votre homme contre une telle équipe, il vous punit immédiatement"

Contre Manchester City, les erreurs coûtent rapidement très cher

"En seconde période, Manchester City a mis beaucoup plus de pression et nous avons trop reculé. De plus, leur remplaçant, Savinho, a réellement fait la différence et nous a fait très mal en un contre un. Quand vous laissez partir votre homme contre une telle équipe, il vous punit immédiatement. Mais perdre 3-1 ici n'est pas une honte, c'est un résultat logique."

Ce sont deux erreurs qui ont permis aux Skyblues de renverser la situation. Mateo Kovacic a d'abord été laissé complètement seul pour récupérer le ballon, le remonter et frapper, tandis que Joel Ordonez, malencontreusement, a dévié un centre contre son camp.

"Les quinze dernières minutes n'ont pas servi à grand-chose. Nous ne savions évidemment pas ce qui se passait sur les autres terrains, mais le staff nous a demandé de ne plus trop presser et de rester compact. Tout le monde a alors compris que ça se jouerait à la différence de buts. A ce moment-là, Manchester City était aussi qualifié et la situation arrangeait bien tout le monde", poursuivait le maître à jouer du Club, encore auteur d'une excellente prestation.

Quelques derniers instants de stress, avant l'explosion de joie

Au coup de sifflet final, les Brugeois ont cependant dû attendre quelques minutes avant de célébrer. La défaite ne leur assurait pas la qualification, il fallait donc attendre de voir ce qui s'était passé sur les autres terrains. Depuis la pelouse, Nicky Hayen et ses joueurs ont observé la fin des sept minutes de temps additionnel à Dinamo Zagreb - AC Milan, avant de jubiler avec leurs supporters.

"Il fallait apparemment attendre, mais le Dinamo Zagreb devait encore marquer trois fois, on savait que c'était impossible. On nous présidait une campagne difficile après le tirage au sort, se qualifier avec onze points est donc une très grande fierté."