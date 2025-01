Nicky Hayen enchaîne les exploits à Bruges : "Une bonne chose que Manchester City nous punisse sur certaines actions"

Nicky Hayen enchaîne les exploits depuis le début de son aventure de T1, à Bruges. Après avoir remporté le titre au terme d'une folle remontée, la saison dernière, voilà les Blauw & Zwart qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions.

C'est évidemment un Nicky Hayen tout sourire qui s'est présenté en conférence de presse après la défaite, mais la qualification du Club de Bruges pour les barrages de la Ligue des Champions. Le coach Blauw & Zwart était très satisfait de la performance de son groupe, dans une rencontre aussi compliquée sur papier que dans les faits.

"Nous avons joué de manière très positive durant toute cette campagne de Ligue des Champions, y compris ce soir. Même lors de nos défaites face à Dortmund et Milan, il y avait de bonnes choses à retirer. Je suis très fier de nos prestations et de cette qualification. C'est aussi le message que m'a fait passer Pep Guardiola au coup de sifflet final."

En seconde période, Bruges n'a pas su reproduire son plan

Juste avant la pause, le Club de Bruges avait même réalisé le coup en or, avec l'ouverture du score de Raphael Onyedika venue d'une contre-attaque et d'un centre de Ferran Jutgla.

On peut envisager la suite avec ambition"

"Nous avons joué de manière très disciplinée, surtout en première période. Manchester City avait la possession du ballon, mais nous sommes restés très compacts. Nous savions qu'il y avait la place pour leur faire mal en transition offensive et nous l'avons bien fait."

"On voulait aussi le faire en seconde période, mais les petites erreurs sont directement punies contre une équipe d'un tel niveau. Manchester City a mérité sa victoire, mais nous avons réalisé une bonne prestation. On peut maintenant envisager le tour suivant avec ambition."

Dortmund ou l'Atalanta ? Nicky Hayen ne se prononce pas vraiment

En barrages, le Club de Bruges pourrait retrouver le Borussia Dortmund, qui s'était imposé 0-3 au Jan Breydelstadion en début de phase de ligue, ou affronter l'Atalanta de l'ancien chouchou de la maison, Charles De Ketelaere. Mais avant de se plonger dans cette rencontre et la suite du championnat, les Blauw & Zwart vont évidemment célébrer leur qualification.

C'est une bonne chose que City nous punisse sur certaines actions, nous voulons progresser et ça nous montre où nous pouvons nous améliorer"

"Tout le mérite revient au groupe. On essaye d'avoir un plan, et les joueurs l'exécutent de la meilleure manière possible. Cette équipe veut performer, devenir meilleure chaque jour, et c'est une bonne chose de voir que City nous punit sur certaines actions. Cela nous montre les points sur lesquels on peut encore s'améliorer."

"Le prochain adversaire ? Je n'ai pas vraiment de préférence. Nous avons déjà rencontré Dortmund et l'Atalanta est une équipe très solide. C'est important d'aller de l'avant, nous devons être ambitieux, tout en restant humbles."