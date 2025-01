Défait mais qualifié, en Ligue des Champions, le Club de Bruges a été victime... d'un record du monde battu par Manchester City !

Le but de Savinho contre le Club de Bruges a été inscrit après une construction de 42 passes. Le plus haut total, en Ligue des Champions, depuis la saison 2003-2004 !

Ce mercredi soir, le Club de Bruges est tombé avec les honneurs sur la pelouse de Manchester City. Malgré cette défaite, les Blauw & Zwart sont tout de même qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions.

Face au champion d'Europe 2023, le FCB a tenu tête, et a même ouvert le score en toute fin de première période via Raphael Onyedika. Deux petites erreurs défensives ont cependant permis aux Skyblues de revenir.

Les Brugeois ont d'abord laissé bien trop d'espace à Mateo Kovacic, qui a pu récupérer le ballon dans le rond central, avancer sans réelle pression et déclencher une frappe trompant Mignolet. Ensuite, Joel Ordonez a dévié un centre dans le fond de ses propres filets.

42 passes : un record !

Le match avait tourné, et Manchester City se montrait de plus en plus menaçant devant la cage de Mignolet. Notamment via Savinho, monté au jeu en début de seconde période, qui a véritablement dynamité le flanc droit défensif des Brugeois.

L'ailier brésilien a inscrit son tout premier but en Ligue des Champions, pour faire 3-1,... après une série de 42 passes ! Il s'agit de la construction la plus longue menant à un but depuis la saison 2003-2004, dans la compétition souveraine.