Apathique, l'Union livre un nouveau non-match complet face au Slavia Prague et rate la Ligue des Champions !

Il aurait fallu d'un sacré tour de force de la part de l'Union pour renverser la situation face au Slavia Prague. Il n'en a (vraiment) rien été...

Après sa défaite lors du match aller (3-1) en République Tchèque, l'Union Saint-Gilloise recevait le Slavia Prague ce mardi soir dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Les Unionistes devaient se rassurer dans une passe peu évidente en ce début de saison, et tenter de remonter leur retard de deux buts.

Dès l'entame de match, on sent bien que cela va être compliqué pour l'Union de faire le jeu. Les hommes de Sébastien Pocognoli se montrent vraiment brouillons et peu inspirés.

Le premier quart d'heure est vraiment terne, sans aucune occasion. A noter cependant une belle envolée de Moris sur une frappe de Diouf (13e). L'Union tente de répondre via Rodriguez, mais sa tête passe largement à côté (16e).

L'Union bénéficie d'une certaine possession du ballon, mais ne parvient pas à en faire grand-chose. Sa seule situation vraiment dangereuse de la première mi-temps sera des oeuvres de Promise David, qui touche la barre (36e).

L'Union éliminée de la Ligue des Champions

L'Union remonte sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Puertas rentre dans le rectangle et tente une frappe croisée, que capte le gardien tchèque (46e).

Malgré leur volonté de bien faire, les Unionistes n'arrivent pas à bouger le bloc du Slavia. Pocgnoli tente plusieurs changements, faisant rentrer Kabangu, Rasmussen et Terho.

Malgré les encouragements de ses supporters, on sent bien que l'Union ne va pas y arriver aujourd'hui. L'apport offensif est clairement insuffisant. Les minutes s'écoulent sans qu'il ne se passe quoi que ce soit.

Finalement, ce qui devait arriver arriva. Presque sur sa première occasion de la rencontre, le Slavia Prague bénéficie des largesses défensives de l'Union pour aller porter le coup de grâce, via Jurecka (0-1, 84e).

L'Union manque à nouveau la Ligue des Champions et devra bien vite se rassurer pour aller de l'avant. Déjà ce vendredi, ils jouent contre Charleroi.