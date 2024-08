Les regrets de Sébastien Pocognoli après l'élimination en Ligue des Champions : "Ce n'était pas non plus insurmontable..."

A nouveau battue ce mardi soir face au Slavia Prague en préliminaires de la Ligue des Champions (0-1), l'Union Saint-Gilloise devra se contenter de l'Europa League.

Après la nouvelle défaite face au Slavia Prague, le coach de l'Union Sébastien Pocognoli s'est présenté déçu ce mardi soir en conférence de presse.

Il a cependant relevé quelques points positifs. "On a eu la mainmise sur le ballon. On est tombés sur une équipe qui a très bien défendu. On a très bien défendu aussi."

"On a fait le jeu, on n'a pas concédé beaucoup. On a vraiment délivré une bataille et on mérite de créer plus pour créer une spirale positive dans l'équipe. Je pense que par rapport à Westerlo (défaite 4-3, nda), il y a eu une très grande différence. On a une bonne réaction au niveau de la cohésion et de la mentalité. On peut avancer là-dessus."

L'Union doit encore progresser, et aura l'occasion de le faire en Europa League. "Une belle campagne nous attend. Ne pas jouer directement dans un schéma de match tous les trois jours va nous donner de l'espace. Après Charleroi (ce vendredi, nda), on aura une semaine complète."

Pocognoli n'a cependant pas caché sa déception de manquer la Ligue des Champions. "On est déçus, parce que nous avions cette opportunité. Nous avions envie d'accéder au prochain tour. Je reste convaincu que, même si le Slavia est une bonne équipe, ce n'était pas non plus insurmontable. Ca laisse un goût de trop peu. Mais je ne peux pas dire que sur les deux matchs, on n'a pas fait notre maximum."