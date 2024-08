Quels adversaires pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

Les Coupes d'Europe changent de visage à partir de cette saison : finies les poules habituelles, place à quatre pots de 9 équipes, et à des séries composées de deux équipes par pot - soit des poules de 8.

L'Union Saint-Gilloise, quoi qu'il arrive, est assurée de faire partie du pot 3. C'est la seule équipe qui en est assurée à l'heure actuelle. Le reste dépendra des barrages de Champions League, dont pourraient être reversées des équipes comme le Dynamo Kiev.

L'USG affrontera deux adversaires issus de chaque pot. Dans le pot 1, on retrouve notamment l'AS Rome, Manchester United, le FC Porto, les Glasgow Rangers, la Lazio Rome, Tottenham ou l'Eintracht Francfort parmi les équipes déjà assurées de leur place. Le Slavia Prague, s'il échoue face au LOSC en barrages de la C1, y figurera également.

Dans le pot 2, parmi les équipes assurées de leur place, on retrouve d'autres grands noms : la Real Sociedad, l'AZ, l'Olympique Lyonnais, Fenerbahçe. En cas de non-qualification pour la C1, des équipes telles que le PAOK, le LASK Linz ou Braga y figureraient.

Enfin, dans la disposition actuelle, le pot 4 semble tout aussi relevé si pas plus que le pot 3. L'Athletic Bilbao y figurera, tout comme l'OGC Nice, Twente et Hoffenheim. Si Anderlecht passe son barrage, les Mauves seront également dans le pot 4, mais ne pourront pas affronter l'Union.

AS Rome, Tottenham, Real Sociedad, Lyon, Union Saint-Gilloise, Molde, Hoffenheim, Twente.

Glasgow Rangers, Slavia Prague, AZ, PAOK, Slovan Bratislava, Union Saint-Gilloise, APOEL Nicosie, Ludogorets.

