Union SG - Marseille (Champions League 2025/2026)

Scott Crabbé depuis le Lotto Park



90+4

Rulli empêche le 3-3 !

Le centre vers David était parfait, Rulli sort le grand jeu !



90+2

Ousseynou Niang

Ross Sykes





90+1

Encore un but annulé pour l'Union !

Promise David prend le dos de la défense et trompe Rulli mais il est à son tour signalé hors-jeu !



90

Carte jaune pour Promise David





90

Il y aura 5 minutes de temps additionnel.



89

Plus que cinq minutes avec le temps additionnel

Marseille semble avoir retrouvé ses esprits



88

Pierre-Emerick Aubameyang

Geoffrey Kondogbia





88

Mason Greenwood

Robinio Vaz





82

Kevin Rodriguez

Marc Giger





82

Kamiel Van de Perre

Mathias Rasmussen





82

L'Union pousse

Mais les deux corners ne donnent rien



80

Carte jaune pour Ousseynou Niang





76

But annulé de Mac Allister !

Zorgane lève le ballon pour Mac Allister qui devance la sortie de Rulli et fait 3-3...avant que le VAR n'annule le but pour hors-jeu. Marseille en a plein les pieds



74

Arrêt de Rulli ! L'Union pousse !

Centre en retrait vers Boufal qui frappe, c'est dévié en corner



71

L'Union revient ! 2-3 !

Centre très aérien venu de la gauche, Rulli passe en-dessous du ballon, Khalaili en profite au second poteau, l'Union n'a plus qu'un but de retard



71



But de Anan Khalaili





69

Matthew O'Riley

Bilal Nadir





68

Carte jaune pour Adem Zorgane





68

Un arrêt à effectuer pour Rulli

Promise David percute et centre, Boufal contrôle et se retourne, il reprend sur Rulli.



65

Khalaili tente sa chance

Belle ouverture de Boufal mais Khalaili reprend au-dessus



64

Raul Florucz

Promise David





64

Rob Schoofs

Sofiane Boufal





63

Rulli au sol

Le gardien marseillais est percuté à pleine vitesse par Rodriguez



61

Marseille insiste

L'Union n'y est plus, Niang en particulier. Les visiteurs lancent encore Greenwood sur la droite, corner



59

Carte jaune pour Christian Burgess





58



But de Mason Greenwood (Matthew O'Riley)





58

Greenwood ! Marseille fait 1-3 !

Burgess est en retard et permet à l'OM de lancer Greenwood face au but, l'Anglais enrhume Leysen et place hors de portée de Leysen, les Phocéens font le break



55

Marseille fait tourner le ballon

L'OM est moins haut qu'en première mi-temps mais fatigue l'Union



51

L'entrejeu à la hauteur

Van de Perre, Schoofs et Zorgane ont fière allure mais n'ont pas de point de fixation devant



48

Niang pousse son ballon trop loin

Beaucoup de déchet dans son chef



46

Timothy Weah

Leonardo Balerdi





46

Le match reprend

Aucun changement à signaler pour l'Union



43

Marseille renverse la situation ! 1-2

Deuxième situation chaude dans le rectangle unioniste et deuxième but. Greenwood échappe à la vigilance de la défense sur une remise d'Aubameyang et trompe Scherpen, l'OM passe devant



41



But de Mason Greenwood (Pierre-Emerick Aubameyang)





39

Frappe de Schoofs

Tentative de loin de son pied gauche qui a le mérite d'exister, le ballon passe au-dessus



37

Centre en retrait de Khalaili

Il avait encore pris son adversaire de vitesse, mais la défense anticipe son centre



36

Weah tente sa chance

Bel effort pour mettre Leysen dans le vent, son tir est ensuite trop croisé



31

Rodriguez hors-jeu

Le centre de Schoofs était de qualité, l'Union sort la tête de l'eau



28

Carte jaune pour Timothy Weah





26

Zorgane joue avec le feu

Petit pont réussi dans son propre rectangle pour permettre à l'Union de s'en sortir de justesse



23

Niang hors-jeux

Bon mouvement de Zorgane et Florucz sur une touche, mais l'assistant lève son drapeau sur la dernière passe, à raison



20

Marseille toujours au ballon

L'Union attend son heure en contre



17

Trop facile pour Marseille ! 1-1

Action limpide dans le rectangle, l'Union est à chaque fois second sur le ballon, Scherpen a cependant l'occasion de capter facilement le ballon...mais le repousse dans les pieds de Paixao, qui égalise



15



But de Igor Paixao





15

Encore un centre dangereux de Khalaili

Rulli anticipe et se couche sur le ballon



14

Contre saint-gillois

Florucz manque d'abord de lancer Schoofs face à Rulli, Khalaili profite tout de même de la situation pour filer à droite, Rodriguez n'est pas loin de pouvoir reprendre son centre



13

Zorgane audacieux

Si la passe en profondeur passait, Florucz se serait retrouvé face au gradien phocéen. Mais Aguerd est bien placé



11

Mac Allister en dernière minute

Hojbjerg contourne Leysen et frappe, Mac Allister intervient



8

Marseille a le ballon

L'Union attend, contrairement au tout début de match



5

Khalaili ! Quels débuts pour l'Union !

L'Israélien est isolé sur la droite et rentre dans le jeu, il fait mouche du gauche, c'est 1-0 ! L'Union marque sur sa première occasion !



5



But de Anan Khalaili (Rob Schoofs)





3

Murillo contré

Greenwood s'était montré dangereux pour la première fois sur la droite



2

L'Union positionnée très haut

Le pressing se veut intense, mais attention aux espaces laissés



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Union SG - Marseille: 0-0





20:57

Les joueurs montent sur le terrain

L'hymne de la Ligue des Champions retentit



20:11

Arthur Vermeeren bien titulaire avec Marseille

Amir Murillo est aussi de la partie sur son ancienne pelouse, mais il devrait évoluer dans la défense à trois.



20:08

Peu de surprises dans le chef de David Hubert

Ross Sykes, Anouar Ait El Hadj et Promise David sont sur le banc. Fedde Leysen, Rob Schoofs et Kevin Rodriguez débutent dans le onze.



20:05

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve au Lotto Park pour ce match entre Saint-Gillois et Marseillais

