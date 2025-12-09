Date: 09/12/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 6
Stade: Joseph Marien stadion

Union SG - Marseille (Champions League 2025/2026)

Rencontre du Journée 6 en Champions League 2025/2026 entre Union SG et Marseille.

Les compositions

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 5.86 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Mac Allister Kevin 90' 6.38 -
  • Précision des passes: 40/45 (88.9%)
Burgess Christian   90' 6.07 -
  • Précision des passes: 44/48 (91.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Leysen Fedde 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 31/38 (81.6%)
Plus de stats
Khalaili Anan ⚽ ⚽ 90' 8.99 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 3/8 (37.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Van de Perre Kamiel 82' 6.31 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Zorgane Adem   90' 6.68 -
  • Précision des passes: 64/71 (90.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Niang Ousseynou   90' 5.02 -
  • Précision des passes: 17/25 (68%)
  • Hors-jeu: 4
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Schoofs Rob A 64' 7.01 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Florucz Raul 64' 6.11 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
Rodriguez Kevin 82' 6.29 -
  • Précision des passes: 10/18 (55.6%)
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Banc
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 8' 5.83  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Ait El Hadj Anouar 0'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise   26' 6.45 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Giger Marc 8' 6.18  
Boufal Sofiane 26' 6.89 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Sykes Ross 0' 5.89  
Patris Louis 0'  
 

Marseille Marseille
Rulli Gerónimo 90' 6.98 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Murillo Michael 90' 6.63 -
  • Précision des passes: 68/79 (86.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Aguerd Nayef 90' 6.82 -
  • Précision des passes: 75/78 (96.2%)
  • Interceptions: 5
Emerson 90' 6.34 -
  • Précision des passes: 59/66 (89.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Weah Timothy   45' 6.32 -
  • Précision des passes: 23/26 (88.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Vermeeren Arthur 90' 6.46 -
  • Précision des passes: 79/85 (92.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Højbjerg Pierre-Emile 90' 6.66 -
  • Précision des passes: 89/98 (90.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
O'Riley Matthew A 69' 6.95 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Aubameyang Pierre-Emerick A 88' 7.33 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Greenwood Mason ⚽ ⚽ 88' 8.68 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Paixao Igor 90' 7.33 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Banc
Egan-Riley Conrad 0'  
Balerdi Leonardo 45' 5.99 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
Garcia Lopes Ulisses Alexandre 0'  
Gomes Angel 0'  
De Lange Jeffrey 0'  
Kondogbia Geoffrey 2' 6.0  
Nadir Bilal 21' 6.2 -
Pavard Benjamin 0'  
Vaz Robinio 2' 6.69  
  • Passes clés: 1
Van Neck Jelle 0'  
Bakola Darryl 0'  

Live

Scott Crabbé depuis le Lotto Park


Arbitre 		Fin
90+4
 Rulli empêche le 3-3 !
Le centre vers David était parfait, Rulli sort le grand jeu !
90+2
 remplacé Ousseynou Niang
remplaçant Ross Sykes
90+1
 Encore un but annulé pour l'Union !
Promise David prend le dos de la défense et trompe Rulli mais il est à son tour signalé hors-jeu !
90
  Carte jaune pour Promise David
90
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
89
 Plus que cinq minutes avec le temps additionnel
Marseille semble avoir retrouvé ses esprits
88
 remplacé Pierre-Emerick Aubameyang
remplaçant Geoffrey Kondogbia
88
 remplacé Mason Greenwood
remplaçant Robinio Vaz
82
 remplacé Kevin Rodriguez
remplaçant Marc Giger
82
 remplacé Kamiel Van de Perre
remplaçant Mathias Rasmussen
82
 L'Union pousse
Mais les deux corners ne donnent rien
80
  Carte jaune pour Ousseynou Niang
76
 But annulé de Mac Allister !
Zorgane lève le ballon pour Mac Allister qui devance la sortie de Rulli et fait 3-3...avant que le VAR n'annule le but pour hors-jeu. Marseille en a plein les pieds
74
 Arrêt de Rulli ! L'Union pousse !
Centre en retrait vers Boufal qui frappe, c'est dévié en corner
71
 L'Union revient ! 2-3 !
Centre très aérien venu de la gauche, Rulli passe en-dessous du ballon, Khalaili en profite au second poteau, l'Union n'a plus qu'un but de retard
71

But 		But de Anan Khalaili
69
 remplacé Matthew O'Riley
remplaçant Bilal Nadir
68
  Carte jaune pour Adem Zorgane
68
 Un arrêt à effectuer pour Rulli
Promise David percute et centre, Boufal contrôle et se retourne, il reprend sur Rulli.
65
 Khalaili tente sa chance
Belle ouverture de Boufal mais Khalaili reprend au-dessus
64
 remplacé Raul Florucz
remplaçant Promise David
64
 remplacé Rob Schoofs
remplaçant Sofiane Boufal
63
 Rulli au sol
Le gardien marseillais est percuté à pleine vitesse par Rodriguez
61
 Marseille insiste
L'Union n'y est plus, Niang en particulier. Les visiteurs lancent encore Greenwood sur la droite, corner
59
  Carte jaune pour Christian Burgess
58

But 		But de Mason Greenwood (Matthew O'Riley)
58
 Greenwood ! Marseille fait 1-3 !
Burgess est en retard et permet à l'OM de lancer Greenwood face au but, l'Anglais enrhume Leysen et place hors de portée de Leysen, les Phocéens font le break
55
 Marseille fait tourner le ballon
L'OM est moins haut qu'en première mi-temps mais fatigue l'Union
51
 L'entrejeu à la hauteur
Van de Perre, Schoofs et Zorgane ont fière allure mais n'ont pas de point de fixation devant
48
 Niang pousse son ballon trop loin
Beaucoup de déchet dans son chef
46
 remplacé Timothy Weah
remplaçant Leonardo Balerdi
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler pour l'Union


Arbitre 		Mi-temps


43
 Marseille renverse la situation ! 1-2
Deuxième situation chaude dans le rectangle unioniste et deuxième but. Greenwood échappe à la vigilance de la défense sur une remise d'Aubameyang et trompe Scherpen, l'OM passe devant
41

But 		But de Mason Greenwood (Pierre-Emerick Aubameyang)
39
 Frappe de Schoofs
Tentative de loin de son pied gauche qui a le mérite d'exister, le ballon passe au-dessus
37
 Centre en retrait de Khalaili
Il avait encore pris son adversaire de vitesse, mais la défense anticipe son centre
36
 Weah tente sa chance
Bel effort pour mettre Leysen dans le vent, son tir est ensuite trop croisé
31
 Rodriguez hors-jeu
Le centre de Schoofs était de qualité, l'Union sort la tête de l'eau
28
  Carte jaune pour Timothy Weah
26
 Zorgane joue avec le feu
Petit pont réussi dans son propre rectangle pour permettre à l'Union de s'en sortir de justesse
23
 Niang hors-jeux
Bon mouvement de Zorgane et Florucz sur une touche, mais l'assistant lève son drapeau sur la dernière passe, à raison
20
 Marseille toujours au ballon
L'Union attend son heure en contre
17
 Trop facile pour Marseille ! 1-1
Action limpide dans le rectangle, l'Union est à chaque fois second sur le ballon, Scherpen a cependant l'occasion de capter facilement le ballon...mais le repousse dans les pieds de Paixao, qui égalise
15

But 		But de Igor Paixao
15
 Encore un centre dangereux de Khalaili
Rulli anticipe et se couche sur le ballon
14
 Contre saint-gillois
Florucz manque d'abord de lancer Schoofs face à Rulli, Khalaili profite tout de même de la situation pour filer à droite, Rodriguez n'est pas loin de pouvoir reprendre son centre
13
 Zorgane audacieux
Si la passe en profondeur passait, Florucz se serait retrouvé face au gradien phocéen. Mais Aguerd est bien placé
11
 Mac Allister en dernière minute
Hojbjerg contourne Leysen et frappe, Mac Allister intervient
8
 Marseille a le ballon
L'Union attend, contrairement au tout début de match
5
 Khalaili ! Quels débuts pour l'Union !
L'Israélien est isolé sur la droite et rentre dans le jeu, il fait mouche du gauche, c'est 1-0 ! L'Union marque sur sa première occasion !
5

But 		But de Anan Khalaili (Rob Schoofs)
3
 Murillo contré
Greenwood s'était montré dangereux pour la première fois sur la droite
2
 L'Union positionnée très haut
Le pressing se veut intense, mais attention aux espaces laissés
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Marseille: 0-0
20:57
 Les joueurs montent sur le terrain
L'hymne de la Ligue des Champions retentit
20:11
 Arthur Vermeeren bien titulaire avec Marseille
Amir Murillo est aussi de la partie sur son ancienne pelouse, mais il devrait évoluer dans la défense à trois.
20:08
 Peu de surprises dans le chef de David Hubert
Ross Sykes, Anouar Ait El Hadj et Promise David sont sur le banc. Fedde Leysen, Rob Schoofs et Kevin Rodriguez débutent dans le onze.
20:05
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce match entre Saint-Gillois et Marseillais
Union SG (Union SG - Marseille)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Rob Schoofs - Raul Florucz - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris

Marseille (Union SG - Marseille)
Marseille: Gerónimo Rulli - Michael Murillo - Nayef Aguerd - Emerson - Timothy Weah - Arthur Vermeeren - Pierre-Emile Højbjerg - Matthew O'Riley - Pierre-Emerick Aubameyang - Mason Greenwood - Igor Paixao
Banc: Conrad Egan-Riley - Leonardo Balerdi - Ulisses Alexandre Garcia Lopes - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Geoffrey Kondogbia - Bilal Nadir - Benjamin Pavard - Robinio Vaz - Jelle Van Neck - Darryl Bakola

présentation (du match)

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

Des presque-retrouvailles : un ancien d'Anderlecht de retour au Lotto Park

13:40

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Amir Murillo reviendra ainsi dans ancien stade.

Champions League

