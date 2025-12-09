Union SG
Marseille
(Rob Schoofs) Anan Khalaili 5'
1-0
1-1
15' Igor Paixao
1-2
1-3
Anan Khalaili 71'
2-3
|Date:
|09/12/2025 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Journée 6
|Stade:
|Joseph Marien stadion
Union SG - Marseille (Champions League 2025/2026)
Rencontre du Journée 6 en Champions League 2025/2026 entre Union SG et Marseille.
|Date:
|09/12/2025 21:00
|Compétition:
|Champions League
|journée:
|Journée 6
|Stade:
|Joseph Marien stadion
Les compositions
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter
Live
|
Scott Crabbé depuis le Lotto Park
|
|
Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
90+4
|
Rulli empêche le 3-3 !
Le centre vers David était parfait, Rulli sort le grand jeu !
|
90+2
|
Ousseynou Niang
Ross Sykes
|
90+1
|
Encore un but annulé pour l'Union !
Promise David prend le dos de la défense et trompe Rulli mais il est à son tour signalé hors-jeu !
|
90
|
Carte jaune pour Promise David
|
90
|
Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
|
89
|
Plus que cinq minutes avec le temps additionnel
Marseille semble avoir retrouvé ses esprits
|
88
|
Pierre-Emerick Aubameyang
Geoffrey Kondogbia
|
88
|
Mason Greenwood
Robinio Vaz
|
82
|
Kevin Rodriguez
Marc Giger
|
82
|
Kamiel Van de Perre
Mathias Rasmussen
|
82
|
L'Union pousse
Mais les deux corners ne donnent rien
|
80
|
Carte jaune pour Ousseynou Niang
|
76
|
But annulé de Mac Allister !
Zorgane lève le ballon pour Mac Allister qui devance la sortie de Rulli et fait 3-3...avant que le VAR n'annule le but pour hors-jeu. Marseille en a plein les pieds
|
74
|
Arrêt de Rulli ! L'Union pousse !
Centre en retrait vers Boufal qui frappe, c'est dévié en corner
|
71
|
L'Union revient ! 2-3 !
Centre très aérien venu de la gauche, Rulli passe en-dessous du ballon, Khalaili en profite au second poteau, l'Union n'a plus qu'un but de retard
|
71
|
But de Anan Khalaili
|
69
|
Matthew O'Riley
Bilal Nadir
|
68
|
Carte jaune pour Adem Zorgane
|
68
|
Un arrêt à effectuer pour Rulli
Promise David percute et centre, Boufal contrôle et se retourne, il reprend sur Rulli.
|
65
|
Khalaili tente sa chance
Belle ouverture de Boufal mais Khalaili reprend au-dessus
|
64
|
Raul Florucz
Promise David
|
64
|
Rob Schoofs
Sofiane Boufal
|
63
|
Rulli au sol
Le gardien marseillais est percuté à pleine vitesse par Rodriguez
|
61
|
Marseille insiste
L'Union n'y est plus, Niang en particulier. Les visiteurs lancent encore Greenwood sur la droite, corner
|
59
|
Carte jaune pour Christian Burgess
|
58
|
But de Mason Greenwood (Matthew O'Riley)
|
58
|
Greenwood ! Marseille fait 1-3 !
Burgess est en retard et permet à l'OM de lancer Greenwood face au but, l'Anglais enrhume Leysen et place hors de portée de Leysen, les Phocéens font le break
|
55
|
Marseille fait tourner le ballon
L'OM est moins haut qu'en première mi-temps mais fatigue l'Union
|
51
|
L'entrejeu à la hauteur
Van de Perre, Schoofs et Zorgane ont fière allure mais n'ont pas de point de fixation devant
|
48
|
Niang pousse son ballon trop loin
Beaucoup de déchet dans son chef
|
46
|
Timothy Weah
Leonardo Balerdi
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler pour l'Union
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
43
|
Marseille renverse la situation ! 1-2
Deuxième situation chaude dans le rectangle unioniste et deuxième but. Greenwood échappe à la vigilance de la défense sur une remise d'Aubameyang et trompe Scherpen, l'OM passe devant
|
41
|
But de Mason Greenwood (Pierre-Emerick Aubameyang)
|
39
|
Frappe de Schoofs
Tentative de loin de son pied gauche qui a le mérite d'exister, le ballon passe au-dessus
|
37
|
Centre en retrait de Khalaili
Il avait encore pris son adversaire de vitesse, mais la défense anticipe son centre
|
36
|
Weah tente sa chance
Bel effort pour mettre Leysen dans le vent, son tir est ensuite trop croisé
|
31
|
Rodriguez hors-jeu
Le centre de Schoofs était de qualité, l'Union sort la tête de l'eau
|
28
|
Carte jaune pour Timothy Weah
|
26
|
Zorgane joue avec le feu
Petit pont réussi dans son propre rectangle pour permettre à l'Union de s'en sortir de justesse
|
23
|
Niang hors-jeux
Bon mouvement de Zorgane et Florucz sur une touche, mais l'assistant lève son drapeau sur la dernière passe, à raison
|
20
|
Marseille toujours au ballon
L'Union attend son heure en contre
|
17
|
Trop facile pour Marseille ! 1-1
Action limpide dans le rectangle, l'Union est à chaque fois second sur le ballon, Scherpen a cependant l'occasion de capter facilement le ballon...mais le repousse dans les pieds de Paixao, qui égalise
|
15
|
But de Igor Paixao
|
15
|
Encore un centre dangereux de Khalaili
Rulli anticipe et se couche sur le ballon
|
14
|
Contre saint-gillois
Florucz manque d'abord de lancer Schoofs face à Rulli, Khalaili profite tout de même de la situation pour filer à droite, Rodriguez n'est pas loin de pouvoir reprendre son centre
|
13
|
Zorgane audacieux
Si la passe en profondeur passait, Florucz se serait retrouvé face au gradien phocéen. Mais Aguerd est bien placé
|
11
|
Mac Allister en dernière minute
Hojbjerg contourne Leysen et frappe, Mac Allister intervient
|
8
|
Marseille a le ballon
L'Union attend, contrairement au tout début de match
|
5
|
Khalaili ! Quels débuts pour l'Union !
L'Israélien est isolé sur la droite et rentre dans le jeu, il fait mouche du gauche, c'est 1-0 ! L'Union marque sur sa première occasion !
|
5
|
But de Anan Khalaili (Rob Schoofs)
|
3
|
Murillo contré
Greenwood s'était montré dangereux pour la première fois sur la droite
|
2
|
L'Union positionnée très haut
Le pressing se veut intense, mais attention aux espaces laissés
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Union SG - Marseille: 0-0
|
20:57
|
Les joueurs montent sur le terrain
L'hymne de la Ligue des Champions retentit
|
20:11
|
Arthur Vermeeren bien titulaire avec Marseille
Amir Murillo est aussi de la partie sur son ancienne pelouse, mais il devrait évoluer dans la défense à trois.
|
20:08
|
Peu de surprises dans le chef de David Hubert
Ross Sykes, Anouar Ait El Hadj et Promise David sont sur le banc. Fedde Leysen, Rob Schoofs et Kevin Rodriguez débutent dans le onze.
|
20:05
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Lotto Park pour ce match entre Saint-Gillois et Marseillais
|
Banc: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris
Banc: Conrad Egan-Riley - Leonardo Balerdi - Ulisses Alexandre Garcia Lopes - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Geoffrey Kondogbia - Bilal Nadir - Benjamin Pavard - Robinio Vaz - Jelle Van Neck - Darryl Bakola