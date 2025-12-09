Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-3 contre l'Olympique de Marseille. Les hommes de David Hubert ont pourtant bien cru à l'égalisation dans le dernier quart d'heure.

Pour la dernière fois en 2025, les étoiles de la Ligue des Champions étaient de retour au Lotto Park à l'occasion du match de l'Union Saint-Gilloise face à l'Olympique de Marseille. Pour cette rencontre capitale entre deux équipes à six points, David Hubert a réalisé des changements relativement attendus. Ross Sykes, Anouar Ait El Hadj et Fedde Leysen ont fait leur retour sur le banc. En pointe, Kevin Rodriguez et Raul Floruz ont conservé leur place malgré le retour en forme de Promise David.

Dans le camp phocéen, Arthur Vermeeren et Amir Murillo (de retour dans son ancien stade) étaient bien titulaires, tout comme les pointures que sont Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Greenwood. Comme lors des autres rencontres européennes au Lotto Park, l'Union a très bien commencé. Sauf que cette fois, elle a eu le bon goût de concrétiser sa première occasion. C'est Anan Khalaili qui a fait mouche après cinq minutes en rentrant dans le jeu avant d'ajuster Gerónimo Rulli du gauche (5e, 1-0).

Marseille renverse la situation

Mais la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. La vieille rengaine voulant que 'chaque erreur se paye cash' a fait son retour au quart d'heure. Deuxièmes au ballon sur toute l'action, les Saint-Gillois ont cru s'en sortir sur un ballon trop mou décoché vers Kjell Scherpen. Mais le gardien néerlandais a relâché le cuir dans les pieds d'Igor Paixão, qui ne s'est pas privé d'égaliser (15e, 1-1).

Tout était à refaire pour l'Union, qui n'a pas dévié du plan de jeu initial, à savoir repartir en contre pour isoler un homme côté opposé. Rob Schoofs et Kamiel Van de Perre se sont montrés très à l'aise dans l'exercice pour lancer Khalaili, auteur de plusieurs centres très dangereux, mais le dernier geste de Raul Florucz et Kevin Rodriguez a fait défaut. Après son but d'ouverture, les hommes de David Hubert n'ont tiré qu'une fois au but en première mi-temps (un envoi de loin de Rob Schoofs passé au-dessus du but).





Lire aussi… 🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3›

L'OM n'a pas eu beaucoup plus d'occasions de faire pencher la balance...mais il n'en a fallu qu'une pour voir les visiteurs renverser la situation avant la mi-temps. Sur une bonne remise de Pierre-Emerick Aubameyang dans le rectangle, Mason Greenwood s'est montré plus prompt que tout le monde pour tromper Scherpen, 1-2 à la pause.

Pas de changement à la mi-temps dans les rangs de l'Union, tant dans la composition que dans l'animation. Le ballon est resté dans les rangs de l'OM, qui a pris un malin plaisir à faire tourner pour fatiguer son adversaire. Cela a payé peu avant l'heure de jeu : arrivé trop tard sur son anticipation : Christian Burgess a ouvert la porte à Mason Greenwood, qui a enrhumé Fedde Leysen avant de crucifier Scherpen (58e, 1-3).

Les entrées de Promise David et Sofiane Boufal ont par contre changé la dynamique de la dernière demi-heure. Le premier cité a d'abord amené la première occasion en centrant vers le second mais Rulli a repoussé le danger. Quelques minutes plus tard, le portier argentin était cette fois trop court sur le centre très aérien de Fedde Leysen. Anan Khalaili en a profité pour réduire le score au second poteau (71e, 2-3).

Le Lotto Park a repris espoir et a même exulté dans la foulée, sur le 3-3 de Kevin Mac Allister. Malheureusement, la joie a été de courte durée : le but a été annulé par le VAR pour une position de hors-jeu au millimètre. Même ascenceur émotionnel à l'entame du temps additionnel : Promise David a encore fait bouger le marquoir en trompant Rulli après avoir pris le dos de la défense, mais a à son tour été signalé hors-jeu.

Dans les dernières secondes, le gardien argentin a sorti le grand jeu en repoussant une reprise de David à bout portant. Les dieux du football n'étaient pas avec l'Union, qui s'incline finalement 2-3. Quel match, mais que de regrets dans ce dernier quart d'heure. Un manque de chance qui pourrait peser très lourd dans la course au top 24.