🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Saint-Gilloise a manqué de réussite contre Marseille. Les protégés de David Hubert ont eu deux buts annulés dans la dernière demi-heure.

Lorsque Marseille a fait le break via Mason Greenwood à l'heure de jeu, tout semblait terminé. L'Union n'avait tiré qu'une fois (de loin) depuis son ouverture du score précoce et baissait pavillon. Mais les entrées de Sofiane Boufal et Promise David ont fait beaucoup de bien.

La réduction du score a relancé le suspense. Les Saint-Gillois se sont remis à y croire, l'OM a aussitôt perdu de sa superbe. Et cela s'est confirmé dans le dernier quart d'heure. Sur sa lancée, l'Union pensait avoir égalisé via Kevin Mac Allister.

Marseille a eu très très chaud

L'Argentin a joliment devancé la sortie de son compatriote Geronimo Rulli pour exploiter l'excellent ballon d'Adem Zorgane. Mais le Lotto Park a déchanté en voyant le VAR faire son apparition sur les écrans géants.

 

Le scénario tant redouté s'est produit : but annulé. Pas pour une faute de main comme sur l'égalisation litigieuse de ce week-end contre La Gantoise mais pour un hors-jeu. Le vestiaire saint-gillois s'arrachera sans doute les cheveux en voyant les images.

Lire aussi… Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

Mac Allister est sanctionné pour un bout de chaussure qui dépasse, le bras du dernier défenseur pourrait couvrir mais ne compte pas. La technologie a parlé pour un nouveau but annulé au millimètre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
Union SG

Plus de news

Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

22:55
7
Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille Analyse

Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille

00:15
Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

23:20
Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

22:20
Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

22:40
Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

22:00
"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

21:00
Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

21:40
Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

21:20
Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

20:00
L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

17:00
L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20
Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

20:30
Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

19:00
La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

19:30
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

18:00
Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

11:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

16:20
Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

17:30
2
Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

16:40
"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

07:40
Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

16:20
2
Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

16:00
1
Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

15:30
🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

14:17
L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

15:00
"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

14:40
OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

13:54
Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

13:20
Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

13:00
Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

12:40
1
Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

12:00
Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

11:20
Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

11:06
L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

10:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ajax Ajax
Juventus Juventus 21:00 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 21:00 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved