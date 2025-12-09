🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

L'Union Saint-Gilloise a manqué de réussite contre Marseille. Les protégés de David Hubert ont eu deux buts annulés dans la dernière demi-heure.

Lorsque Marseille a fait le break via Mason Greenwood à l'heure de jeu, tout semblait terminé. L'Union n'avait tiré qu'une fois (de loin) depuis son ouverture du score précoce et baissait pavillon. Mais les entrées de Sofiane Boufal et Promise David ont fait beaucoup de bien.

La réduction du score a relancé le suspense. Les Saint-Gillois se sont remis à y croire, l'OM a aussitôt perdu de sa superbe. Et cela s'est confirmé dans le dernier quart d'heure. Sur sa lancée, l'Union pensait avoir égalisé via Kevin Mac Allister.

Marseille a eu très très chaud

L'Argentin a joliment devancé la sortie de son compatriote Geronimo Rulli pour exploiter l'excellent ballon d'Adem Zorgane. Mais le Lotto Park a déchanté en voyant le VAR faire son apparition sur les écrans géants.

Cruel pour l'Union… Le but égalisateur est finalement annulé pour hors-jeu.

Le scénario tant redouté s'est produit : but annulé. Pas pour une faute de main comme sur l'égalisation litigieuse de ce week-end contre La Gantoise mais pour un hors-jeu. Le vestiaire saint-gillois s'arrachera sans doute les cheveux en voyant les images.



Mac Allister est sanctionné pour un bout de chaussure qui dépasse, le bras du dernier défenseur pourrait couvrir mais ne compte pas. La technologie a parlé pour un nouveau but annulé au millimètre.