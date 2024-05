Rejoint sur un penalty peu évident, le Club de Bruges quitte la Conference League en demi-finale, avec les honneurs

Le Club de Bruges ne méritait pas de sortir de cette compétition sur un penalty, assez discutable, qui plus est. Les Blauw & Zwart ont partagé l'enjeu face à la Fiorentina et quittent cette Conference League au stade des demi-finales, avec quelques regrets.

Le Club de Bruges avait rendez-vous avec son histoire, ce mercredi soir. Une première qualification en finale d'une Coupe d'Europe depuis 1977-1978, la première finale européenne belge depuis 1993. Pour cela, il fallait remonter un déficit d'un but, face à la Fiorentina. Le Jan Breydel est chauffé à blanc et prêt à vibrer, l'ambiance est digne de l'événement.

Le Club de Bruges a rendez-vous avec son histoire ! 🔵⚫️



Quelle ambiance DE FOU au Jan Breydel ! pic.twitter.com/QuwMP6nPP8 — Loïc Woos (@LoicWoos) May 8, 2024

Première mi-temps presque parfaite du Club de Bruges

Le début de match, il est à l'avantage du Club, qui se jette rapidement à l'assaut du rectangle italien. Première bonne balle de Vanaken, premier centre de Skoras, De Cuyper déborde lui aussi : les Blauw & Zwart se procurent quelques situations d'entrée de jeu, sans véritablement inquiéter Terracciano. De leur côté, les Italiens économisent déjà chaque seconde possible.

C'est très logiquement que le club de la Venise du Nord va ouvrir la marque, en milieu de première période. Le dégagement de Terracciano est récupéré par De Cuyper, qui se projette directement. Le numéro 55 cède le ballon à Thiago, qui remise pour Vanaken. Le centre du capitaine, de la gauche, est parfait, la reprise de la tête du même De Cuyper, qui avait continué son effort, aussi. Le Club est revenu à la hauteur de la Fiorentina (1-0, 20e).

La formation de Série A ne fait pas un bon début de match, mais répond directement. Il faut un grand Simon Mignolet pour gagner son face-à-face devant le très remuant Nico Gonzalez, tandis que la reprise de Lucas Beltran, dans un deuxième temps, manque le cadre (24e).

En fin de période, Thiago récupère devant Milenkovic, puis est trop lent pour servir Skoras (30e), surpris par le retour de Dodô. Cinq minutes plus tard, un obus de l'ancien Anderlechtois Christian Kouamé s'écrase sur la barre, puis rebondit sur la ligne (36e). Au repos, Bruges est plus que jamais dans la course pour une finale.

Bruges recule, recule encore...

Cette première période a permis à la Fiorentina de comprendre quelque chose : dans ce Jan Breydel, et plus particulièrement ce mercredi soir, l'orage peut arriver n'importe quand. Les Italiens essayent donc de faire le gros dos, de défendre plus haut pour moins subir, et d'exploiter leurs quelques petites opportunités. Heureusement pour le Club, quand Mignolet n'est pas sur la trajectoire, c'est Sabbe qui contre la frappe de Kouamé (56e).

Cette seconde mi-temps, elle sera moins intense que la première dans les rangs brugeois. La Fiorentina laisse moins d'espace dans le dos et sort davantage, Kyriani Sabbe et Maxim De Cuyper doivent de plus en plus s'occuper de leurs tâches défensives.

La Viola, clairement, a équilibré les débats. Elle manque même d'équilibrer le score de la soirée et de repasser devant au total des deux matchs quand Biraghi, sur coup-franc, fait trembler la latte de Mignolet pour la deuxième fois (74e) et que dans la foulée, Nzola trouve le poteau gauche (75e).

Le Club ne méritait pas que ça se termine comme ça

Bruges recule, recule encore, et finit par céder. Arthur Melo joue la touche rapidement, le pied de Brandon Mechel est trop haut par rapport à Nzola, et son genou semble heurter la nuque de l'attaquant de la Fiorentina. Penalty, que Beltran convertit, même si Mignolet part du bon côté (1-1, 85e).

Les jambes coupées, le Club ne s'en remettra jamais. Partage, et élimination du Club de Bruges, qui sort de cette Conference League au stade des demi-finales, avec les honneurs. Les deux équipes auront eu leur période, le dernier but du match aller pèse très lourd.

Le Club ne méritait certainement pas que cette double confrontation se décide sur un penalty. La Fiorentina est en finale de la Conference League, Bruges peut encore se consoler en glanant son 19e titre.