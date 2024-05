La presse italienne salue le Club de Bruges : "Une première période de pure agonie pour la Fiorentina"

Le Club de Bruges a repoussé la Fiorentina dans ses derniers retranchements. Pas assez, toutefois, pour accrocher une place en finale de la Conference League.

"La malchance de la barre transversale nous a frappé, mais nous avons heureusement su marquer grâce au penalty de Beltran. Mes joueurs ont joué un très bon match, dans une ambiance incroyable et contre une très bonne équipe, bravo à eux" lançait l'entraîneur de la Viola, Vincenzo Italiano, à l'issue de la rencontre.

Du côté de la presse italienne, la qualification de la Fiorentina est remarquée, contre un adversaire solide que fut le Club de Bruges. "Après une première période de pure agonie, au cours de laquelle Bruges a mis la Viola sous pression et vu De Cuyper marquer devant Terracciano. Un peu de malchance, beaucoup d'erreurs, et un gros effort pour se qualifier. Florence rêve à nouveau" écrit la Repubblica.

Le Club de Bruges peut être fier de sa campagne européenne

"Arthur est le plus vulnérable dans un milieu de terrain dans lequel Bruges récupère le ballon et le rend rarement : la Fiorentina est vulnérable et écrasée, les premières minutes sont difficiles pour la Viola" pointe, de son côté, la Gazzetta dello Sport, avant de voir les Italiens se qualifier en fin de rencontre.

"Bruges n'a plus l'audace et le souffle d'avant, le stade vibre d'acclamations incessantes, mais la Fiorentina maintenant - et nous avons dépassé l'heure de jeu - commence à créer, à y croire, à vraiment espérer éviter les prolongations" écrit le journal avant de décrire le penalty, "un coup de genou" de Mechele vers Beltran.

Quoi qu'il en soit, le Club de Bruges aura marqué les esprits dans la botte, et peut-être fier de sa campagne européenne.