L'Union va-t-elle affronter un Bruges démoralisé... ou déterminé ?

Le Club de Bruges est passé à côté d'un moment historique. Les Gazelles vont-elles rebondir ou s'écrouler ?

Le Club de Bruges pouvait se qualifier pour sa première finale européenne depuis 1976, et offrir au football belge l'opportunité de remporter un trophée continental pour la première fois depuis le KV Malines en 1988. C'est aller trop loin de penser que tous les supporters belges étaient derrière Bruges, mais une telle opportunité ne se présentera pas chaque année.

Comme nous l'avions écrit, cependant, elle risque fort de se présenter à nouveau sans devoir patienter 30 ans. Le FC Bruges, qui se veut le "Bayern Munich" de Belgique, peut rêver à d'autres demi-finales de Conference League à l'avenir, voire d'une finale, un jour ; après tout, Anderlecht était déjà passé tout près d'une demi-finale la saison passée.

Comment Bruges va-t-il rebondir ?

La question est : comment les Brugeois vont-ils réagir à cette élimination ? On a tout entendu dire. "Ils peuvent se focaliser sur le championnat et tout donner" : c'est une possibilité. "Ils ont pris un coup sur la tête et peuvent s'écrouler" : c'est tout à fait possible aussi.

© photonews

Difficile de prédire quel visage Bruges aura lundi, contre l'Union Saint-Gilloise. D'autant plus difficile que pour l'USG, c'est la même question : quel impact aura la finale de la Coupe ? Si l'Union perd, sera-t-elle revancharde... ou démoralisée ? Si l'Union gagne, sera-t-elle boostée ou va-t-elle décompresser et passer à côté de son match lundi ?

La saison passée, le RSC Anderlecht avait assez mal géré son quart de finale et son élimination par l'AZ. Entre les deux matchs, les Mauve & Blanc avaient pris une gifle à Genk (5-2) ; après l'élimination, ils avaient perdu leur dernier match de la saison à domicile contre Malines (2-3). Des situations différentes, cependant, puisque le RSCA ne jouait plus pour grand chose en championnat.

Bruges peut-il se ressaisir à temps ? On l'a vu avec le Racing Genk : dans ces Playoffs, une équipe brillante peut aussi s'écrouler d'un coup. Le miracle de Nicky Hayen et des Blauw & Zwart était-il un mirage, ou se conclura-t-il par un titre de champion de Belgique ? C'est maintenant, après ce premier revers, qu'on le saura...