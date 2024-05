Un transfert confirmé par le gourou du mercato : Bruges tient son second renfort estival

Le Club de Bruges travaille déjà en coulisses à la construction de son noyau pour la saison 2024-2025, et ce alors qu'on ignore encore quel entraîneur sera aux manettes. La venue d'Ardon Jashari en provenance du FC Lucerne a déjà été annoncée il y a plusieurs mois, et ce ne sera que le premier transfert estival.

Le deuxième renfort brugeois viendra quant à lui d'Argentine : il s'agira de Zaïd Romero (24 ans), défenseur central de 24 ans évoluant au sein du club argentin d'Estudiantes. Récemment, Romero lui-même avait confirmé auprès de la presse locale qu'il allait signer à Bruges (lire ici).

Désormais, une autre source très fiable le confirme : rien moins que Fabrizio Romano, le plus célèbre des spécialistes du mercato.

"Le Club de Bruges a un accord pour le transfert de Zaïd Romero d'Estudiantes, la visite médicale se tiendra en juin", assure le journaliste italien.

Romano révèle également le montant déboursé par le Club : 6 millions d'euros. Un pourcentage de ce montant ira à Godoy Cruz, club formateur de Zaïd Romero.

🔵⚫️🇦🇷 Club Brugge have agreed deal to sign Zaid Romero from Estudiantes, medical booked to take place in June.



24 year old defender will cost around €6m with percentage of sale guaranteed for Godoy Cruz.



Here we go. 🇧🇪 pic.twitter.com/n5ZBgpA9Aq