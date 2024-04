La victoire de Bruges... ne satisfait pas Nicky Hayen, qui lance déjà la dynamique pour le retour

Nicky Hayen reste invaincu après trois matchs sur le banc du Club de Bruges. Mais ses joueurs auraient dû marquer davantage, face au PAOK.

Après seulement six minutes, Hugo Vetlesen a déroulé le tapis rouge pour le Club de Bruges, contre le PAOK. Les Blauw & Zwart ont eu les occasions pour déjà s'adjuger ou presque cette double confrontation, en vain. Thiago a manqué un penalty, d'autres occasions et Bruges ira en Grèce avec un petit avantage d'un but à défendre.

"Pour être très honnête, ce résultat ne me satisfait pas. Même si, bien sûr, c'est de très bien de remporter un match européen sans encaisser de but" a concédé le T1 du Club en conférence de presse, après la rencontre.

Le Club de Bruges dans l'enfer du PAOK avec un faible avantage

"La première chose, c'est que cette victoire signifie qu'il y a à nouveau une mentalité de gagnant dans le club. Nous sommes frustrés que le score ne soit pas plus élevé, car cela nous aurait permis d'aller en Grèce avec un petit peu moins de pression."

Le Club de Bruges ne va certainement pas avoir la tâche facile. En 1/8es de finale, le Dinamo Zagreb s'était imposé 2-0 en Croatie, avant de prendre l'eau au PAOK (5-1).

"Nous allons défendre notre qualification et jouer notre propre jeu. Nous sommes sur la bonne voie, nous nous sommes créés suffisamment d'occasion pour marquer davantage de but, c'est dommage de ne pas les avoir mises au fond" a conclu Nicky Hayen.