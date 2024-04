📷 Les supporters du PAOK attaqués par la police de Bruges ! "Nous avons été traités comme des animaux"

Alors que le début de journée s'était passé dans le calme, des supporters du PAOK ont été attaqués par la police, dans la ville de Bruges. L'un d'eux a témoigné, sur son compte Instagram.

Ce jeudi soir, le Club de Bruges disputait son quart de finale de Conference League contre le PAOK. Les Brugeois se sont finalement imposés 1-0, mais auraient pu davantage accroitre leur avance.

Toute la semaine, la ville de Bruges était en état d'alerte : plus de 2.000 supporters grecs, réputés comme étant parmi les plus chauds d'Europe, étaient attendus en Venise du Nord pour l'événement.

En début de journée, tout se passait relativement bien. Les fans du PAOK avaient pris d'assaut les canaux de Bruges, mais dans la courtoisie et la bonne humeur. Il était, évidemment, déconseillé, voire interdit par endroits, de circuler dans les environs.

Les supporters du PAOK attaqués dans la ville de Bruges

Plus tard, la situation s'est malheureusement envenimée. Des supporters grecs auraient été attaqués par la police belge, comme en témoigne un supporter dans sa story Instagram. "Nous avons été traités comme des animaux et attaqués sans avertissement, ni raison. Des centaines de personnes ont dépensé une fortune pour accompagner l'équipe à Bruges. C'est la situation la plus embarrassante que j'aie vécue de ma vie."

"La police nous a attaqués avec des canons à eau, y compris des femmes et des enfants. Et même avec un ticket pour le match, ils ne nous ont pas laissés entrer."