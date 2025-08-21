Suis Anderlecht - AEK Athènes en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.
-
Date: 21/08/2025 20:00
Compétition: Conference League
journée: Play-offs (A)
Stade: Lotto Park
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?
Si Anderlecht se troue face à l'AEK Athènes, les Mauves ne joueront pas l'Europe cette saison. Besnik Hasi va donc devoir aligner sa meilleure équipe.

La sélection du RSCA a été dévoilée ce jeudi pour la réception de l'AEK Athènes. Et elle comprend quelques surprises et quelques absences. Ainsi, Jan-Carlo Simic est forfait, Moussa N'diaye est rentré au Sénégal suite au décès de son petit frère et Tristan Degreef est suspendu.

Mats Rits, lui, fait un retour inattendu tandis que Hasi a repris les jeunes Dao et Tajaouart. {READALSO}

En défense, les options sont quasi-inexistantes : Augustinsson est le seul back gauche à disposition, Maamar le seul back droit et Hey-Kana le seul duo défensif. Devant eux, Llansana et De Cat, probablement, comme contre Dender.

Yari Verschaeren, par contre, a grillé une cartouche. On imagine Thorgan Hazard prendre sa place dans le triangle de l'entrejeu, car il l'a répété dimanche : il aime jouer dans l'axe. 

Dolberg devrait débuter, et pourrait être encadré des deux hommes en forme : César Huerta et Nilson Angulo. Compte tenu des absences, c'est là le meilleur onze que Besnik Hasi puisse aligner...

Le onze potentiel d'Anderlecht :

Coosemans / Augustinsson - Kana - Hey - Maamar / Llansana - De Cat - Hazard / Angulo - Dolberg - Huerta 

Prono Anderlecht - AEK Athènes

Anderlecht gagne
Partage
AEK Athènes gagne
75% 8.33% 16.67%
Comparatif Anderlecht - AEK Athènes

Classement

1
119

face-à-face remportés

3
3
0
01/12 19:00 AEK Athènes AEK Athènes 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/09 21:05 Anderlecht Anderlecht 4-1 AEK Athènes AEK Athènes
04/11 21:05 AEK Athènes AEK Athènes 1-1 Anderlecht Anderlecht
21/10 19:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 AEK Athènes AEK Athènes
06/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 AEK Athènes AEK Athènes
26/09 20:45 AEK Athènes AEK Athènes 1-1 Anderlecht Anderlecht
