Même les adversaires d'Anderlecht n'ont d'yeux que pour Nathan De Cat

Nathan De Cat a confirmé qu'il était l'un des talents les plus prometteurs du RSC Anderlecht contre l'AEK Athènes. Le milieu de terrain de 17 ans s'est encore démarqué et a même reçu des éloges de l'adversaire.

L'entraîneur de l'AEK, Marko Nikolic, ne pouvait pas cacher son admiration. "J'oublie toujours le nom de ce jeune de 17 ans, mais après quelques minutes, j'ai compris qu'il avait un grand avenir devant lui", a-t-il déclaré après le match.

De Cat est de plus en plus souvent titulaire ces dernières semaines et forme un duo solide avec Enric Llansana au milieu de terrain. "Nous nous comprenons bien, même si nous ne jouons pas ensemble depuis longtemps. Mes coéquipiers m'aident beaucoup car je fais parfois des erreurs", a déclaré De Cat.

Sa seule erreur n'a pas eu de conséquences, et sa performance positive a élevé le niveau du reste de l'équipe. "Nous avons fait un bon match malgré le résultat et notre manque d'efficacité. Peut-être même notre meilleure mi-temps de la saison", a déclaré De Cat.

Il attend maintenant avec confiance le match retour à Athènes. "Je n'ai pas de regrets dans ce match car nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec une équipe du calibre de l'AEK. Rien n'est joué pour le match retour."

De Cat a d'ailleurs assuré qu'Anderlecht croit en la qualification. "Nous croyons toujours fermement que nous pouvons nous qualifier pour le tour suivant. Tout est encore possible."