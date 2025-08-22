Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Photo: © photonews

Après le choc européen entre Anderlecht et l'AEK Athènes, les choses ont dégénéré jeudi soir aux abords du Lotto Park. Dans la zone autour du stade, la police a dû intervenir fermement.

Selon la zone de police Sud, quelques supporters d’Anderlecht ont cherché la confrontation avec les fans grecs qui avaient fait le déplacement. L’ambiance était tendue, mais une véritable bagarre a pu être évitée.

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont procédé à onze arrestations administratives, ce qui a permis d’éviter des incidents plus graves.

Lire aussi… Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Un agent blessé et sept jours d’incapacité de travail

Un policier a toutefois été blessé lors de l’intervention et a été déclaré inapte au travail pour une durée de sept jours. Par ailleurs, une personne a également été arrêtée judiciairement, cette arrestation étant liée aux violences survenues lors de l’incident.

La police poursuit son enquête pour comprendre comment la situation a pu dégénérer aussi rapidement et examine si des mesures supplémentaires seront nécessaires pour le match retour en Grèce.

