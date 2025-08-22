Besnik Hasi fait son mea culpa concernant sa déclaration : "Mon néerlandais n'est pas aussi bon que je le voudrais"

Besnik Hasi oscillait entre fierté concernant le jeu proposé, et évidente déception suite au résultat. Il a également souhaité revenir sur sa déclaration critiquée d'avant-match.

Besnik Hasi préférait-il voir le vide à moitié vide ou à moitié plein après le partage (1-1) contre l'AEK Athèns ? "Je suis assez fier de la performance de l'équipe, de ce que nous avons montré sur le terrain. Mais dans ce genre de match, il faut se récompenser et marquer des buts", reconnaissait-il.

"En seconde période, nous étions un peu moins en possession du ballon, mais ce deuxième but doit toujours tomber", estime Hasi. "Nous avons manqué d'efficacité. Si nous avions mené 3-0... Concernant le but encaissé, nous pouvions mieux faire, nous leur laissons des espaces".



Lire aussi… "Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

Mais l'entraîneur kosovar retenait les nombreux points positifs : "Cela donne de l'espoir pour l'avenir, car c'est cet Anderecht-là que je veux voir : de la pression vers l'avant et des occasions", poursuit Besnik Hasi. Le RSCA a en effet dominé un AEK Athènes qu'on attendait à un bien meilleur niveau.

"Ils se sont adaptés à nous. D'habitude, ils jouent avec un losange dans l'entrejeu. Mais cette fois, leurs milieux habituels ont été mis sur le banc et ils n'ont mis que des "coureurs" au milieu pour jouer le contre", pointe le coach d'Anderlecht.

De quoi regretter ses propos d'avant-match ? Hasi avait en effet dit en conférence de presse qu'éliminer l'AEK serait un "exploit", ce qui lui a valu beaucoup de critiques. "Oui, après 20 ans, mon néerlandais n'est pas encore aussi bon que je le voudrais. Je voulais utiliser un autre mot que "exploit" (stunt, en néerlandais, nda)". Mais désormais, aller gagner à Athènes en serait en effet un...