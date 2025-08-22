"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

Les joueurs d'Anderlecht ont enthousiasmé le public du Lotto Park, mais n'ont pas réussi à décrocher la victoire face à l'AEK Athènes. Faire 1-1 à domicile n'est pas un résultat formidable, mais la prestation des Mauves reste prometteuse.

Kasper Dolberg a inscrit un superbe but, mais il aurait certainement pu en marquer un deuxième. Thorgan Hazard a également eu trois belles occasions, sans parvenir à les concrétiser. Anderlecht aurait toujours dû se rendre à l’OPAP Arena la semaine prochaine avec une avance rassurante, mais les Mauves ont partagé l’enjeu face à l’AEK Athènes, ce jeudi soir.

Cependant, au vu du déroulement de la rencontre et des occasions, il n’y avait pas de sentiment de découragement chez les Mauves. "Déception, oui, ça oui", soupira Dolberg. "Nous avons eu assez d’occasions pour au moins gagner et même pour creuser un grand écart. Mais bon, le ballon n’est pas entré."



Anderlecht a raté une belle occasion, mais garde la confiance

Dolberg a bien conscience qu’Anderlecht a laissé passer une occasion unique. "Nous aurions dû en marquer beaucoup plus. Oui, il y avait un bon gardien dans les buts, mais ce n’était pas seulement à cause du gardien. Mon but ? Oui, j’ai vu que les défenseurs ont reculé d’un pas, et alors tu décides en une fraction de seconde."

Nathan De Cat, un autre joueur très en vue dans cette rencontre, était totalement d’accord avec son coéquipier danois. "Non, je n’ai jamais joué dans un tel chaudron que celui de l’AEK, mais cela ne me fait absolument pas peur. C’est pour ça qu’on joue au football. Et tu sais, vu notre match d’aujourd’hui, personne d’entre nous n’y va en pensant qu’on ne va pas se qualifier."

De Cat, avec Enric Llansana, a dominé le milieu de terrain, ce qui sera également très important à Athènes. "Parfois, on ne finit pas nos occasions, mais la semaine prochaine, elles peuvent toutes rentrer. C’est une chose d’un match à l’autre. On va simplement y aller pour conclure."