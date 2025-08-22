"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes

"Personne ne pense qu'on ne va pas se qualifier" : Anderlecht unanime après le partage contre l'AEK Athènes
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les joueurs d'Anderlecht ont enthousiasmé le public du Lotto Park, mais n'ont pas réussi à décrocher la victoire face à l'AEK Athènes. Faire 1-1 à domicile n'est pas un résultat formidable, mais la prestation des Mauves reste prometteuse.

Kasper Dolberg a inscrit un superbe but, mais il aurait certainement pu en marquer un deuxième. Thorgan Hazard a également eu trois belles occasions, sans parvenir à les concrétiser. Anderlecht aurait toujours dû se rendre à l’OPAP Arena la semaine prochaine avec une avance rassurante, mais les Mauves ont partagé l’enjeu face à l’AEK Athènes, ce jeudi soir.

Cependant, au vu du déroulement de la rencontre et des occasions, il n’y avait pas de sentiment de découragement chez les Mauves. "Déception, oui, ça oui", soupira Dolberg. "Nous avons eu assez d’occasions pour au moins gagner et même pour creuser un grand écart. Mais bon, le ballon n’est pas entré."

Lire aussi… 🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

Anderlecht a raté une belle occasion, mais garde la confiance

Dolberg a bien conscience qu’Anderlecht a laissé passer une occasion unique. "Nous aurions dû en marquer beaucoup plus. Oui, il y avait un bon gardien dans les buts, mais ce n’était pas seulement à cause du gardien. Mon but ? Oui, j’ai vu que les défenseurs ont reculé d’un pas, et alors tu décides en une fraction de seconde."

Nathan De Cat, un autre joueur très en vue dans cette rencontre, était totalement d’accord avec son coéquipier danois. "Non, je n’ai jamais joué dans un tel chaudron que celui de l’AEK, mais cela ne me fait absolument pas peur. C’est pour ça qu’on joue au football. Et tu sais, vu notre match d’aujourd’hui, personne d’entre nous n’y va en pensant qu’on ne va pas se qualifier."

De Cat, avec Enric Llansana, a dominé le milieu de terrain, ce qui sera également très important à Athènes. "Parfois, on ne finit pas nos occasions, mais la semaine prochaine, elles peuvent toutes rentrer. C’est une chose d’un match à l’autre. On va simplement y aller pour conclure."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
AEK Athènes
Nathan De Cat
Kasper Dolberg

Plus de news

🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

21:20
"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

"Trouver un accord devient improbable" : la Jupiler Pro League ailleurs que sur DAZN, ce n'est pas gagné

13:00
Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht Interview

Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Kandouss - Furo - Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Kandouss - Furo - Servais

12:30
Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

22:45
Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

21:55
4
16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

12:30
Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

09:00
Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

Une solution en moins pour Rudi Garcia : un potentiel Diable Rouge se fracture la cheville à l'entraînement

11:30
Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

Victime du phénomène Karetsas, mais décisif dès qu'il joue : "Même à mon âge, on est toujours impatient"

11:00
"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

"C'est bon, arrêtez le match", "ça aurait pu être 1-10" : le dépit du coach du Lech Poznan après la débâcle contre Genk

10:30
Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

Le ménage d'Ivan Leko crée des affaires à saisir : après Varela, un autre Buffalo est prié de trouver un nouveau club

10:00
Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

Avant qu'il ne soit trop tard : Bruges veut prolonger l'un de ses plus grands talents, mais l'intérêt est déjà présent

09:30
La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

08:00
"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

08:30
Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

07:40
Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

07:20
Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

06:30
🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

23:20
Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

23:20
Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

22:30
Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

21:40
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

20:00
Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

19:00
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
1
Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

Anderlecht outsider contre l'AEK ? Hasi a le droit de le penser... mais n'aurait pas dû le dire

21/08
1
Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

19:30
1
"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

18:40
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

18:20
Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Play-offs (A)
Rosenborg BK Rosenborg BK 2-1 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
BK Hacken BK Hacken 7-2 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 2-1 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 1-0 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 1-2 CS U Craiova CS U Craiova
Levski Sofia Levski Sofia 0-2 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 2-1 Virtus Virtus
Sparta Prague Sparta Prague 2-0 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 1-4 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 0-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 0-0 Brondby Brondby
NK Celje NK Celje 1-0 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 0-3 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 2-1 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1-1 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 1-1 AEK Athènes AEK Athènes
Lausanne Sports Lausanne Sports 1-1 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 3-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 3-1 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 1-2 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 1-0 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 1-2 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 1-0 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved