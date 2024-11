🎥 Une énorme erreur de Senne Lammens coûte très cher aux Diablotins, qui devront créer l'exploit pour participer à l'Euro 2025 (vidéo)

Les Diablotins, engagés dans leur barrage de qualification à l'Euro 2025, ont globalement dominé les débats face à la République Tchèque. Mais une grossière erreur de Senne Lammens, combinée au double-rideau défensif solide des Tchèques, ont pesé très lourd dans la balance.

L'événement était incontournable pour les Diablotins. Deuxième de son groupe de qualification, la Belgique U21 disputait la manche aller de son barrage d'accession à l'Euro 2025, qui se déroulera l'été prochain en Slovaquie. Les hommes de Gill Swerts doivent ressortir vainqueurs de leur double confrontation face à la République Tchèque pour valider leur ticket.

L'erreur de Lammens coûte très cher aux Diablotins

Au Den Dreef Stadion de Louvain, ce sont d'ailleurs les Diablotins qui essayent de prendre les choses en main. La première belle phase de Stroeykens permet à Stassin de centrer et à la Belgique d'obtenir un premier corner dangereux (9e), avant un nouveau service de l'Anderlechtois pour le Stéphanois qui, cette fois, frappe trop croisé (17e). La troisième tentative de l'ancien d'Anderlecht et Westerlo, sur une bonne remise de Vermant, trouve le portier tchèque (26e).

La Belgique est bien entrée dans sa partie. On se dit alors que ce n'est qu'une question de temps avant l'ouverture du score, et que soigner la finition sera le principal point de concentration. En oubliant que dans le football, les erreurs arrivent très vite. Les Diablotins sont dans une phase de possession devant leur rectangle, Siquet donne à Van den Bosch, qui glisse à son gardien de club, Senne Lammens. Celui-ci veut dégager en un temps, mais trouve Karabec qui contre le ballon directement dans le but (0-1, 34e).

La Belgique devra créer l'exploit en République Tchèque

Une immense douche froide, face à une équipe tchèque qui avait déjà commencé la rencontre avec un double-rideau défensif compact, et qui n'allait certainement pas l'abandonner en menant au score de manière un petit peu inespérée. Et juste après la reprise, un envoi contré terminant sa course sur le poteau de Lammens venait donner une énorme sueur froide (49e). A 0-2, les espoirs des Diablotins auraient probablement déjà été réduits à néant.

Toutefois, la Belgique est encore dans le match. Les espaces sont rares et les Diablotins doivent en profiter : Stassin est l'homme de la situation. Superbement lancé dans la profondeur, l'attaquant de Saint-Etienne pense égaliser, mais est signalé en position de hors-jeu (60e). A l'heure de jeu, Gill Swerts réalise trois changements, qui étonnent. Mandela Keita et Lucas Stassin, parmi les meilleurs belges sur la pelouse, cèdent leur place à Norman Bassette et Eliott Matazo. Dans le même temps, Kazeem Olaigbe remplace Matteo Dams pour tenter d'apporter davantage de poids sur les côtés.

Olaigbe, du Cercle, se procure d'ailleurs une grosse occasion peu de temps après sa montée, mais le jeune ailier gauche tarde trop avant de céder son ballon et voit le gardien tchèque s'en emparer (67e). Si les Diablotins se sont encore créés quelques opportunités, la pièce est bien tombée du côté Tchèque. Sur un corner et un second ballon qui traîne aux abords du petit rectangle, Fila fait le break et donne un énorme matelas à son pays. 0-2 score final, la Belgique devra réaliser un exploit pour voir l'Euro 2025.