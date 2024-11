Les Espoirs y auront cru, mais n'iront pas à l'Euro U21 et ponctuent une trêve catastrophique pour le football belge

Il n'y a pas eu de miracle à Hradec Kralove, en Tchéquie, pour ce match retour des barrages en vue de l'Euro U21. Après s'être inclinés 0-2 à Louvain, les Espoirs n'ont pas réussi à inverser la tendance.

Voilà qui ponctue une trêve internationale décidément complètement ratée pour notre football. Les U21, qui affrontaient la République Tchèque en barrages aller-retour pour l'Euro Espoirs 2025, sont éliminés après avoir partagé l'enjeu (1-1) à l'extérieur, à Hradec Kralové.

C'était, il faut l'avouer, déjà presque mission impossible pour les jeunes de Gill Swerts, condamnés à l'exploit après s'être inclinés 0-2 vendredi à Den Dreef. Pour l'occasion, Norman Bassette, venu faire nombre à Budapest contre Israël, avait réintégré le groupe - pas Smets, Mbangula, Vermeeren et Sardella.

Face à une Tchéquie regroupée devant ses 16 mètres et déterminée à tenir bon et défendre son avance, les U21 ont eu du mal à faire le jeu. Seule une belle phase signée Stassin aurait pu faire la différence en première période, sans succès.

En seconde, c'est sur un éclair de génie que la Belgique prend l'avantage : une frappe enroulée de grande classe signée Jarne Steuckers (51e) ravive l'espoir. Il ne manque plus qu'un but pour revenir à hauteur des Tchèques... qui se réveillent : il faut que Lammens veille pour éviter l'égalisation (69e). Steuckers frôle ensuite le doublé mais le gardien tchèque intervient.

Malheureusement, après un coup de génie, c'est une erreur individuelle qui sera fatale aux Diablotins. Zeno Van den Bosch, peu inspiré dans ce match, inscrit un but contre son camp dont ne se relèveront pas les U21 (79e, 1-1). Le score ne bougera plus : il n'y aura pas d'Euro U21 pour les Espoirs, et on se demandera encore longtemps ce qui se serait passé si Domenico Tedesco ne les avait pas privés de tant de cadres vendredi...