🎥 Jugez le tournant du match par vous-même : les Diablotins auraient-ils dû recevoir un penalty sur cette phase déterminante ?

Les Diablotins ont perdu leur double-confrontation face à la République Tchèque et ne verront pas l'Euro 2025. Lors de la manche retour et alors que la Belgique menait déjà 0-1, un penalty semble avoir été oublié par l'arbitre principal.

Les Diablotins ont conclu une trêve internationale catastrophique pour le football belge en partageant l'enjeu en République Tchèque, ce mardi. Un partage qui signifie une élimination et une non-participation à l'Euro 2025.

Battue 0-2 au match aller, la Belgique était pourtant revenue dans le coup. Jarne Steuckers avait ouvert le score d'une superbe manière, avant cet accrochage sur Rein Van Helden dans la surface. Sans VAR, l'arbitre de la rencontre n'a pas bronché.

Une phase qui a eu le don d'énerver Gill Swerts, puisque quelques minutes plus tard, les Tchèques égalisaient et anéantissaient les derniers espoirs des Belges. "C'est un penalty à 100%. Tu gardes le zéro à la pause, tu marques... puis, il y a ce penalty qui aurait pu te mettre à 0-2 et qui sait ce qui aurait pu arriver", soufflait le sélectionneur des Espoirs (lire ici).

