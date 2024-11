Gill Swerts a échoué à qualifier les Espoirs, mais regrette une grosse erreur d'arbitrage face à la Tchéquie

Les Diablotins ont partagé en Tchéquie (1-1), et donc manqué leur qualification pour l'Euro U21 2025. Gill Swerts était très déçu, mais soulignait aussi une grosse erreur d'arbitrage.

Les Espoirs ont conclu la terrible trêve internationale du football belge par une élimination des oeuvres de la République Tchèque en barrages pour l'Euro U21. "La déception est énorme car l'objectif n'est pas atteint. La manière est très décevante, surtout, car si vous regardez l'ensemble des deux matchs, ils ont été la meilleure équipe", soufflait Gill Swerts après la rencontre.

Pourtant, un très joli but de Steuckers avait remis les Espoirs sur de bons rails. Ensuite, la Belgique aurait très probablement dû obtenir un penalty. "La façon dont l'arbitre nous refuse ce penalty est très difficile à avaler, surtout pour les garçons qui ne seront plus en U21 par la suite", regrette Swerts.

"C'est un penalty à 100%. Tu gardes le zéro à la pause, tu marques... puis, il y a ce penalty qui aurait pu te mettre à 0-2 et qui sait ce qui aurait pu arriver", continue l'entraîneur des Espoirs. "C'est le moment du match. On ne peut rien reprocher aux joueurs, l'intensité était là, et à 0-1, on y croyait de nouveau, mais l'arbitrage n'était pas avec nous cette fois".

Les Espoirs auront, comme souvent durant cette campagne, manqué d'efficacité. "Il y a eu un manque d'efficacité devant. Il y avait énormément de possession sans créer d'occasions. Derrière, on a parfois pu offrir des occasions, mais aujourd'hui, nous ne laissons pas grand chose filer... et encaissons cet auto-but. Ca résume notre campagne".

Et maintenant, donc ? "Maintenant ? C'est l'au revoir des garçons de la génération 2022-2023, déjà. En ce qui me concerne, on verra ce qui se passe concernant mon contrat. Mais nous allons en discuter, et préparer l'avenir avec la génération 2024-2025-2026", résume Gill Swerts, dont on se demande s'il sera encore en poste pour la campagne suivante.