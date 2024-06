La fête est finie : la Hongrie élimine l'Écosse dans un match terne et gâché par des images terrifiantes

L'Ecosse et la Hongrie se sont livrées un duel franchement fade et pauvre en football ce dimanche dans la dernière journée du groupe A. Mais c'est au final la Hongrie qui a placé le coup fatal, en contre dans les dernières secondes du match.

On en a déjà vécu, de belles ambiances, dans cet Euro 2024, et même Belgique-Roumanie faisait partie des plus impressionnantes. Mais Ecosse-Hongrie restera probablement dans le top 5 de la compétition, grâce à un public écossais encore venu en masse qui a offert un "Flower of Scotland" magique, et à des supporters hongrois en mode "ultras" pendant 90 minutes.

Malheureusement, sur le terrain, c'était moins ça. L'Ecosse et la Hongrie font partie des équipes les plus faibles de ce tournoi, et ça s'est vu. La première frappe cadrée est hongroise, et Gunn ne respire pas la confiance mais s'en empare (7e).

© photonews

Les Magyars laissent le ballon à des Ecossais qui n'ont pas l'air de savoir quoi en faire, et John McGinn, l'idole du public ("he's better than De Bruyne", chantent-ils même), a toujours trois adversaires sur le dos. Quelques tacles frôlent même la limite du correct, notamment celui de Callum Styles (21e et oui, il est hongrois). La seule vraie alerte est hors-jeu, quand Willi Orban trouve la latte (44e).

Inquiétude pour Barnabas Varga

La seconde mi-temps prend un peuforme, et la Hongrie prend un ascendant technique bien logique. Mais à la 68e, scène terrible : Gunn s'offre une sortie kamikaze qui fauche Barnabas Varga. Le joueur de Ferencvaros reste au sol, inanimé, et la civière met un temps criminel à venir le sortir, inconscient (68e) (voir ici).

© photonews

Le match s'anime et se tend un peu, seule une victoire pouvant laisser une chance de qualification aux deux équipes. Stuart Armstrong espère obtenir un penalty, en vain. La vague écossaise est irrésolue, la Hongrie reprend pied et Gunn doit encore sortir une frappe (89e), puis s'interposer devant Szobozslai dans la première des dix minutes de temps additionnel.

Kevin Csoboth, lancé en contre, croit enfin offrir la délivrance (même si peut-être pas la qualification) à son équipe, mais sa frappe s'écrase sur le poteau (90e+3) dans une ambiance assourdissante. Et dans les derniers instants, à l'issue d'un siège écossais des buts de Gulacsi, la folie : un contre fulgurant, aussi bien géré par les Hongrois que mal défendu côté écossais, offre le 0-1 à Kevin Csoboth. La folie dans le stade, et la fin de la fête écossaise. Côté hongrois, il faudra sortir les calculettes et croiser les doigts, mais le job est fait.