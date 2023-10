Incroyable : proche de la catastrophe, l'Union retourne totalement la situation face au LASK !

Face à un LASK Linz censé être à sa portée, l'Union Saint-Gilloise aura éprouvé maintes difficultés. Les Bruxellois ont égalisé en fin de match grâce à un penalty, avant de gagner dans les dernières secondes !

En confiance en championnat et leader de Pro League, l'Union ne compte pourtant qu'un point après deux matchs d'Europa League. Après la défaite incontestable face à Liverpool, les Unionistes peuvent (doivent) se rassurer ce jeudi contre le LASK Linz.

Suite à la blessure de Nilsson, Blessin décide d'aligner Kevin Rodriguez en attaque. Pour le reste, c'est bien le type 11 qui se présente sur le terrain du Lotto Park.

C'est l'Union qui bénéficie de la première occasion. Amoura réalise une bonne percée. Il met à Puertas, qui talonne intelligemment vers Rodriguez. Lawal, le gardien de LASK, intervient très bien (6e).

Face à un adversaire censé être largement à sa portée, l'Union patauge. Zulj, sur une reprise croquée, est tout proche d'ouvrir le score. Le ballon est sauvé à même la ligne (13e).

En difficulté et en manque d'inspiration, l'Union encaisse assez logiquement. Puertas perd le ballon, qui arrive vers Stojkovic. Il a tout le temps de centrer pour Usor, laissé inexplicablement seul (0-1, 24e).

Dans la foulée, l'Union pense directement revenir dans le match. Lazare récupère un ballon au milieu de terrain et lance Amoura. L'Algérien pique le ballon devant Lawal et pense égaliser...mais le but est annulé par le VAR pour une faute de Lazare (28e).

Contrariée, l'Union n'en reste pas dans un mauvais jour et, à part Amoura qui se démène, ne crée pas assez pour inquiéter la modeste équipe autrichienne. Lapoussin, sur une frappe enroulée, réchauffe les gants de Lawal (40e).

Après un coup franc de Puertas, repris sans danger par Rodriguez, l'Union passe tout près d'encaisser. Moris sauve devant Ljubicic et garde son équipe en vie. L'Union a intérêt à se réveiller en 2e mi-temps.

Pourtant, c'est bien le LASK qui ne passe pas loin de doubler la mise d'entrée. Ljubicic voit sa tête passer juste à côté du poteau (46e). Sur un coup franc dangereux, Moris doit intervenir du pied (51e).

Soudainement, l'Union met plus d'intensité et hausse le rythme. Castro-Montes délivre un très beau centre, que Rodriguez ne peut qu'effleurer (57e). Lapoussin amorce une bonne remontée de balle et combine avec Amoura. Puertas ne peut conclure (58e).

Blessin sent que le vent peut (doit) tourner et lance Eckert et Terho. Le Finlandais, sur une sortie aérienne manquée de Lawal, n'ose pas tirer et centre sur Machida, qui ne sait pas redresser le ballon de la tête (65e).

© photonews

L'Union parvient encore à se ménager des occasions, via Lapoussin (72e) et Machida (75e), mais ne se montre vraiment pas efficace.

Des signes de frustration commencent à se faire ressentir chez les Unionistes, à l'image de Vanhoutte qui écope d'une carte jaune totalement stupide pour protestation.

La délivrance viendra de Lapoussin, accroché dans le rectangle à la 83e. Puertas transforme depuis le point de penalty et relance complètement la fin de match (1-1).

Alors qu'on se dirigeait vers un nul logique, Burgess a surgi sur coup franc et a fait exploser tout le Lotto Park (90e+3). Une victoire vraiment pas méritée, mais l'Union s'en contentera.

Les Saint-Gillois sont désormais deuxièmes de leur groupe avec autant de points de Toulouse, alors que 10 minutes avant la fin du match ils étaient derniers !