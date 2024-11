Un coup du sort empêche l'Union de subir une nouvelle défaite européenne...

L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu ce jeudi soir face à l'AS Rome en Europa League (1-1).

Grand rendez-vous européen ce jeudi pour l'Union Saint-Gilloise, qui accueillait l'AS Rome en Europa League.

Avec seulement un point en trois rencontres - face à Fenerbahce, Bodo/Glimt et Midtjylland, l'Union était dos au mur : mieux vaut gagner ce jeudi. Ou du moins, ne pas perdre...

Alors que les derniers supporters unionistes arrivent dans les travées du Stade Roi Baudouin, l'Union se ménage sa première occasion. Khalaili, à l'entrée du rectangle, envoie une frappe qui rase la barre de Svilar (2e).

L'Union séduisante, la Roma...décevante

Niang reprend ensuite de volée, au-dessus (5e). Sans de nombreux joueurs majeurs (Dybala, Hummels, Dovbyk, Paredes,...), l'AS Rome ne montre pas grand-chose.

Leur plus grosse occasion ? Une frappe dangereuse de Baldanzi, bien stoppée par Moris (12e). Pour le reste, c'est l'Union qui joue le mieux en première mi-temps et se ménage quelques occasions, via Niang (14e) et Sykes (17e).

Quelques petites alertes, que ce soit sur un accrochage dans le rectangle entre Machida et Mancini (30e) ou une frappe de Pellegrini (33e). Niang force Svilar à l'arrêt sur un centre-tir (39e), tandis qu'El Shaarawy envoie une frappe dans les tribunes (45e+1).

Rome sort la tête de l'eau, Moris...coule

Après une première mi-temps jouée au petit trot, l'AS Rome enclenche la seconde et se met à jouer un cran au-dessus.

Très remuant, le jeune Baldanzi force Moris à détourner du bout des doigts sa frappe sur le poteau de son but (52e).

Mais le gardien de l'Union, déjà sous le feu des projecteurs samedi en Pro League face à Malines, va commettre une erreur...qui coûte cher. Sur un centre de Pellegrini, Moris manque sa sortie et est surpassé par Mancini, qui fait 0-1 (62e). Moris a beau plaider sa cause, il est coupable.

© photonews

L'Union peut remercier...un ancien d'Anderlecht !

L'Union s'est prise un gros coup sur la tête et semble vouée à connaître une nouvelle désillusion. Sauf que, cette fois-ci, ils bénéficient d'un petit coup de chance.

Sur un corner, Svilar est géné dans sa sortie aérienne par Koné. L'ancien d'Anderlecht est à terre, et Mac Allister en profite. C'est 1-1 (77e).

L'Union terminera bien la rencontre et aura quelques belles opportunités de contre, mais sans cependant alerter à nouveau Svilar.

Un bon match nul face à une équipe réputée au niveau européen, mais il est fort à parier que sans un but "cadeau", l'Union aurait perdu ce match.

L'Union prend son 2e point européen, ce qui ne l'arrange pas vraiment. Il faudra gagner face à Twente fin novembre pour espérer survivre en Europa League. Ce dimanche, l'Union rencontre le leader de Pro League, Genk.