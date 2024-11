Anderlecht tombe dans le piège de RFS malgré une merveille de Mario Stroeykens !

Anderlecht aura été trop long à ouvrir le score sur la pelouse de RFS... et se sera fait avoir en fin de match sur un long ballon et un auto-but. Les Mauves perdent leurs premiers points en Europe.

Le RSC Anderlecht disputait ce jeudi le match sur papier le plus abordable de sa campagne d'Europa League, à savoir un déplacement à Riga pour y défier le fraîchement couronné champion national, RFS. Mais dans le charme désuet du Daugavas Stadions (où n'évolue pas RFS en championnat), les Mauves se sont laissés endormir.

On ne savait pas trop à quoi s'attendre de RFS, mais les Lettons envoient directement un coup de semonce : Savalnieks prend le dos de Moussa Ndiaye et va trouver son n°9, Janis Ikaunieks, qui trompe Coosemans... mais voit son but annulé pour hors-jeu (5e).

Le but annulé de Kasper Dolberg

Le temps fort de RFS se poursuit quelques minutes avec des incursions dans le rectangle et des combinaisons intéressantes, jusqu'à ce qu'Anderlecht mette enfin le pied sur le ballon. Ndiaye, cependant, multiplie les approximations, notamment une passe plein axe qui ne coûte rien. Sur un contre fulgurant emmené par Amuzu, Tristan Degreef trouve enfin intelligemment Dolberg qui ponctue (21e)... mais le Danois avait fait faute dans sa course.

© photonews

Le match se déroule sur un faux rythme et dans une ambiance feutrée, même si un kop letton met un peu d'ambiance... et quelques "come on you Mauves" résonnent discrètement de supporters bruxellois venus incognito ou presque. RFS, cependant, au contraire de Ludogorets ou Ferencvaros, ne casse pas le jeu, tentant parfois même de sortir un peu trop proprement.

Les Lettons finissent même très bien la première période en obtenant plusieurs corners : Coosemans doit sortir un arrêt fabuleux à bout portant (39e) et on peut dire que durant quelques minutes, c'est Anderlecht qui... s'R l'FS. Le meilleur Mauve, c'est probablement Amuzu, qui met en grande difficulté Njie sur son flanc.

Coosemans sauve Anderlecht plusieurs fois

Au retour des vestiaires, le RSCA tente d'immédiatement faire le siège du but adverse... et RFS profite de boulevards en contre : Cédric Kouadio est trouvé plein axe mais perd son duel avec Colin Coosemans (49e). Le même Kouadio prend ensuite le meilleur sur Zanka mais Ikaunieks est hors-jeu (51e).

À l'heure de jeu, David Hubert opte pour un triple changement avec les entrées de Vazquez, Stroeykens et Edozie pour Dolberg, Degreef et Amuzu. Le jeune Tristan Degreef aurait pu être crédité d'un assist, et ne fait pas partie des joueurs à blâmer.

© photonews

Petit à petit, on sent que les vingt dernières minutes vont être très dures pour RFS : Anders Dreyer est trouvé au point de penalty mais envoie inexplicablement au-dessus (69e), et les situations dangereuses se multiplient... même si l'ex-Ostendais Fabrice Ondoa n'a pas grand chose à faire pour autant.

La merveille de Stroeykens... pour rien

Comme souvent dans ce genre de rencontre, c'est finalement un coup de génie qui sortira le RSCA de l'ornière : il est signé Mario Stroeykens, qui envoie une merveille de frappe enroulée dans la lucarne adverse (85e, 0-1). On se dit que RFS ne peut pas revenir d'un tel coup tardif, mais les Lettons ont du courage à revendre.

Le break ne tombera pas, et sur un énième long ballon dans le dos de, cette fois, Thomas Foket, Njiki envoie un centre : ça cafouille, Coosemans sort un nouvel arrêt réflexe... mais Moussa N'diaye finit par mettre le ballon dans ses propres filets (90e+4, 1-1). Coup de massue : le RSCA perd bêtement ses premiers points européens. Rien de dramatique dans l'absolu, mais une soirée à oublier au plus vite !