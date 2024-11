Un Unioniste fier de la prestation face à la Roma : "On a montré qu'on avait des co*illes !"

L'Union Saint-Gilloise a partagé face à l'AS Rome ce jeudi soir en Europa League (1-1). Charles Vanhoutte retient bien du positif.

En zone mixte après le match nul face à l'AS Rome ce jeudi, Charles Vanhoutte s'est présenté à notre micro.

Le milieu de terrain insiste sur le fait que ce match est encourageant, dans de nombreux aspects. "On peut être contents. Il y a aussi de la déception avec ce but encaissé, mais on a bien réagi. Dans le dernier geste, on aurait pu faire mieux."

"Si c'est notre prestation la plus aboutie en Europe cette saison ? Le résultat est bon, contre une équipe comme l'AS Rome. Mais je pense qu'on a fait de meilleurs matchs que celui-ci."

L'Union peine encore à gagner. Vanhoutte espère que le vent va vite tourner. "On joue pour gagner. On garde cette mentalité."

"Même aujourd'hui, on a joué avec trois attaquants", a fait remarquer Vanhoutte. "On a montré qu'on avait des couilles. On est allés jusqu'au bout, on cherchait la victoire même si ça termine sur un match nul."