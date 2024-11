Anderlecht réagit deux fois et prend un point important face au FC Porto

Ce n'était pas le meilleur RSCA ce soir contre un Porto timide, mais les Mauves ont tout de même réagi après avoir été menés deux fois au score. Un point qui sera accueilli avec satisfaction, probablement.

Rien n'aurait été mathématique en cas de victoire ce jeudi soir, mais le RSC Anderlecht pouvait tout de même faire une très belle affaire s'il battait le FC Porto. Un Porto qui plus est bien mal en point, n'ayant que 4 points dans cette compétition au moment de se rendre au Lotto Park et comptant de nombreux blessés.

Il fallait donc prendre l'adversaire à la gorge, et on a cru que le Sporting y parvenait au-delà de ses rêves les plus fous : sur la... première touche de balle bruxelloise, Tristan Degreef, surprise du chef Hubert, lance Dolberg en profondeur. Le Danois, froid comme la glace, lobe Costa - mais est hors-jeu (1e).

Anderlecht domine le début de rencontre, le seul danger portugais venant des pieds de Galeno qui centre devant tout le monde (9e). À l'opposé du terrain, Samuel Edozie met son opposant au martyr, sans jamais trouver la cible après coup.

© photonews

Les occasions ne sont pas franches, mais lors d'un cafouillage dans le rectangle anderlechtois, le malheureux Degreef touche le visage d'un adversaire : le VAR désigne un penalty, que converti Galeno contre le cours du jeu (25e, 0-1).

Anderlecht prend alors un coup sur la tête et perd un peu son football, pas aidé par le match en demi-teinte du "facteur X" Mario Stroeykens. Pas ébranlé par son penalty commis, Degreef tente des choses, trouve Edozie d'une superbe ouverture suivie d'un centre qui trouve presque Dolberg (42e). Dendoncker, peu en vue jusque là, décoche une belle frappe en fin de première période qui alerte enfin Costa (45e+2).

Degreef récompensé

Les Mauves remontent très bien sur le terrain, et pensent même égaliser quand un très bon travail de Degreef trouve la tête de Mats Rits... qui heurte le poteau (48e). Tristan Degreef finira cependant par être récompensé lui-même de son très bon match (en-dehors du penalty concédé) : Rits lui rend la politesse, et le jeune de Neerpede inscrit son premier but en Mauve & Blanc (1-1, 52e).

© photonews

Le rythme du match est ensuite coupé quand Anderlecht reste à 10 de longues minutes suite à la blessure de Samuel Edozie, remplacé par Francis Amuzu. Les Mauves laissent trop de latitude à un adversaire pourtant loin d'être inspiré et très rêche au duel. N'diaye frôle le penalty (67e), Eustaquio alerte Coosemans (70e).

Si Rits trouve Costa sur une belle remise d'Amuzu (77e), c'est cependant le FC Porto qui finira par frapper : Fabio Vieira, à peine rentré, dispose de bien trop d'espace plein axe (Dendoncker n'aura pas été très bon ce soir) et frappe, trompant Coosemans au rebond (83e, 1-2). Les supporters de Porto, très bruyants tout le match, n'ont pas le temps de se réjouir que Francis Amuzu envoie lui aussi une frappe déviée en partant de son flanc gauche (2-2, 88e).

"Ciske" aura été le seul entrant à faire la différence : Dreyer et Vazquez ne parviendront pas du tout à mettre la défense portugaise sous pression malgré un véritable siège bruxellois en fin de rencontre. Pire : il faut un sauvetage de Coosemans dans les derniers instants pour éviter la défaite sur un raid de Gonçalo Borges (90e+5).

Le partage, cependant, satisfera deux équipes au final peu inspirées ce soir. Anderlecht reste très bien placé pour les barrages, mais a probablement raté une occasion de rester solidement installé dans le top 8.