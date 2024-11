David Hubert encore plus heureux qu'après les gifles infligés à Courtrai et Gand : "Nous continuons à progresser"

David Hubert avait le sourire après le partage contre le FC Porto, encore plus qu'après les larges victoires des semaines précédentes.

Hubert a désormais pu observer comment son équipe réagit dans l'adversité, car cela faisait un moment qu'ils n'y étaient plus habitués. Revenir deux fois au score contre un adversaire du niveau du FC Porto, voilà qui amène de solides enseignements.

"Nous aurions même aimé aller chercher la victoire, car nous avions la sensation qu'ils nous craignaient un peu", pointe David Hubert. "Malheureusement, sur le second but, Vieira a trop de libertés. Nous avons fait des changements mais ce 1-2 tombe au mauvais moment".

"À la fin du match, nous avons essayé de forcer quelque chose. Je suis content de l'intention de prendre la victoire à domicile, mais parfois nous n'avons pas assez joué notre propre jeu et nous avons manqué de courage", regrette cependant le coach du RSCA.

Pourtant, Hubert a également vu beaucoup de signaux positifs. "Ce qui me rassure le plus, c'est l'état d'esprit et l'attitude de mes joueurs. Ils se sont battus, même si ce n'était pas toujours avec le plus beau football. C'est une bonne base pour continuer à construire. Nous continuons de progresser et je suis curieux de voir comment nous allons réagir à ce résultat."