Un penalty provoqué mais un excellent match : soirée paradoxale pour un joueur qui a "un sérieux potentiel", selon David Hubert

Tristan Degreef a vécu une drôle de soirée ce jeudi. Le jeune milieu de terrain s'en voulait certainement d'avoir provoqué un penalty... mais il a aussi inscrit son premier but pour Anderlecht.

Quel dommage, ce pied un peu haut de la part de Tristan Degreef, qui lui a valu de causer un penalty un peu sévère mais aussi un peu bête. "C'est le football, ça arrive, tout le monde peut commettre un penalty", relativisait Jan-Carlo Simic en haussant les épaules après la rencontre. "Je suis fier de sa façon de réagir. Tristan a des qualités évidentes".

Le Serbe énonçait, en effet, une évidence : Degreef est un très beau joueur de football, on l'a déjà souligné à plusieurs reprises cette saison. Désormais, il fait partie à part entière de l'équipe A et commence à grappiller des minutes, mais ce match contre Porto fera office de référence.

Car au-delà de son penalty concédé, Tristan Degreef a été très inspiré. Passes tranchantes, prises de balle et contrôles propres, belles inspirations, disponibilité... c'était peut-être bien sa meilleure heure de jeu cette saison. Et sa titularisation face à un adversaire comme Porto n'était pas un hasard - on ne parle pas de 90 minutes face à Tubize-Braine, cette fois.

David Hubert parle du potentiel de Degreef

"Je ne fais pas de cadeau ou de tournante, je décide de qui joue sur base de ce que je vois à l'entraînement et des profils dont j'ai besoin. Si Tristan a débuté trois matchs, c'est parce que j'estime qu'il était le profil nécessaire", éclaircit David Hubert après le match. Le coach du RSCA est fan du "ket" de Neerpede, mais reste patient et calme, comme à son habitude.

"Il a un énorme potentiel, mais a aussi de gros paliers à passer", nuance Hubert. "Sur le plan physique, dans ses choix... C'est une question d'expérience. Mais il a un très sérieux potentiel". Un potentiel que l'entraîneur d'Anderlecht avait déjà pu constater... quand il était l'équipier de Degreef, en U23.

"Je préfère être son coach... parce que quand j'étais son équipier, il n'était pas encore aussi bon (sourire). Plus sérieusement, je pense pouvoir avoir plus d'impact sur son développement en tant qu'entraîneur, et je suis très heureux de pouvoir l'y aider", conclut David Hubert.