Encore un doublé pour Ivanovic ! L'Union se désembourbe du Stade Roi Baudouin et file en barrages !

L'Union s'est imposée 2-1 contre Braga. Les Saint-Gillois réalisent une affaire en or en classement !

Contexte très bancal pour ce match décisif pour les Unionistes. Pour cette rencontre face à un concurrent direct en vue du top 24 (Braga comptait un point de moins au coup d'envoi), Sébastien Pocognoli a dû bricoler.

Loïc Lapoussin, Guillaume François, Promise David et Lazare Amani pas sur la liste européenne, Anan Khalaili, Charles Vanhoutte et Kevin MacAllister suspendus, Sofiane Boufal et Alessio Castro-Montes sont blessés, il a fallu innover. Le jeune Kamiel Van de Perre (très bien monté au jeu contre Louvain) a été titularisé dans l'entrejeu, Koki Machida a été utilisé comme piston gauche. Sur le banc, on ne comptait que deux joueurs du noyau A. Pour couronner le tout, l'Union Saint-Gilloise a retrouvé le terrain déplorable du Stade Roi Baudouin.

L'état de ce que l'on qualifiera quand même de pelouse a forcément conditionné les intentions des deux équipes. La consigne de ne pas porter le ballon trop longtemps a été reçue cinq sur cinq, les combinaisons assez directes ont rapidement rythmé la partie au gré du contre-pressing.

Les deux gardiens n'ont ainsi pas effectué le moindre arrêt en première mi-temps. Il y a pourtant bien eu un tir cadré...le but de Braga. Les Portugais ont habilement aspiré Ross Sykes sur la gauche avant de centrer dans l'espace béant au second poteau, permettant à Bruma de remettre tranquillement à El Ouazzani au petit rectangle pour le 0-1.

Dos au mur, Sébastien Pocognoli est repassé à une défense à quatre à la mi-temps en faisant descendre Fedde Leysen pour Kevin Rodriguez. Un changement qui...change tout : cinq minutes après la reprise, Niang, repositionné à gauche, centrait en retrait pour Franjo Ivanovic, qui arrivait lancé pour égaliser (1-1).

Mais alors que les baffles du Stade Roi Baudouin crachaient encore le "Vamos a la playa" cher aux Unionistes, Braga passait tout proche du 1-2. Sur un long ballon très mal négocié par Burgess, le tir au petit rectangle n'était sauvé que par...un Portugais au mauvais endroit.

Une fin de match très nerveuse

Piqués au vif par l'égalisation, les Portugais ont pris l'initiative et mis les Bruxellois en danger. L'Union peut remercier Anthony Moris, qui a sorti ce qu'on pensait être un but tout fait au petit rectangle à l'heure de jeu. Mais le côté gauche unioniste restait très percutant. Et c'est sur un nouveau surnombre amené par Sadiki que les Saint-Gillois ont renversé la situation. La déviation du milieu de terrain a trouvé Rodriguez, qui lançait Ivanovic, trop seul dans le rectangle. Après son doublé contre Nice, l'attaquant a une nouvelle fois endossé le rôle du héros avec ses deux buts salvateurs (2-1).

D'autant plus que dans la foulée, les Portugais étaient réduits à dix suite à l'exclusion de Vitor Carvalho. Avantage numérique de courte durée puisque Koki Machida a dû à son tour laisser ses partenaires pour les dix dernières minutes du temps réglementaire pour un coup de coude aussi malheureux qu'involontaire. Sébastien Pocognoli a bien cru respirer avec le but du break de Fuseini sur un bon centre de Niang, mais la position hors-jeu de ce dernier annulait le 3-1 de toute justesse.

Le score restera de 2-1 jusqu'au bout...malgré une grande parade de chaque gardien dans le temps additionnel. L'Union s'impose au bout du suspense et prend trois points d'avance sur Porto, première équipe hors du top 24, les barrages sont assurés !